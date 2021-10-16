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Devlet memuru, sözleşmeli personel ve işçi alımları başladı! İşte o ilanlar...

Devlet memuru, sözleşmeli personel ve işçi olmak isteyenleriin beklediği haber geldi.

Devlet memuru, sözleşmeli personel ve işçi alımları başladı! İşte o ilanlar... Memur olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar onlarca kadro açık halde bekliyor. 
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