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Devlet memuru olmak isteyen milyonlara güzel haber! Kadrolar açıldı

Devlet memuru olmak isteyenler için sevindirici haber geldi. Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

Devlet memuru olmak isteyen milyonlara güzel haber! Kadrolar açıldı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
 
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI
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