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Devlet memuru olmak isteyen milyonlara güzel haber! Kadrolar açıldı
Devlet memuru olmak isteyenler için sevindirici haber geldi. Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
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