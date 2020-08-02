Devlet korumasındaki gençlerin büyük YKS başarısı

Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altında bulunan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar, çocukların üniversite sınav sonuçlarına da olumlu yansıdı. Bakanlığın sosyal hizmet modelleri ile desteklenen öğrencilerin okul başarısını artırmaya yönelik yürütülen sosyal hizmet modelleri sayesinde öğrencilerin istediği bölümlere yerleşme oranında da artış sağladı.

YKS'ye giren 650 öğrenciden 3'ü, aldıkları başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi. İlk 10 bine girenler; 431 puanla 3 bin 376'ncı sıradan Karaman 'dan Mustafa Kömür, 414 puanla 6 bin 702'nci sıradan Ordu 'dan Ebru Topkara ve 413 puanla 7 bin 224'üncü sıradan Mersin 'den Gülsün Yağmur Özdemir oldu. Sıralamada ilk 100 bine ise toplam 34 öğrenci girdi.

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Ayrıca bakanlık, sosyal hizmet modellerinden yaralanan öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik tüm imkanlarını seferber ediyor. Çocukların okul başarısına ek olarak sportif ve sanatsal çalışmalara da önem veriliyor. Üniversitede öğrenimleri süresince tercihleri doğrultusunda çocuk bakım kuruluşlarından veya Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanıyor. Gereksinimleri göz önünde tutularak gençlere yılda iki kez giyim desteği veriliyor.