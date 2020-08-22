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Devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle buluşuyor

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 14:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere olan ilgilerini artırmak ve güzel davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamak için onları olumlu rol model olabilecek kişilerle bir araya getiriyor.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet korumasındaki  çocukların duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemek için pek çok proje hayata  geçiriliyor. Bu çalışmalarda kuruluşlarda bulunan çocukları yetiştirirken onların  özgün yönlerini açığa çıkaracak programlara önem veriliyor.
 
Çocuklar, Rol Model Projesi'yle kendilerine ilham verecek kişilerle  bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon sağlıyor.
 
Proje kapsamında düzenlenen 3 bin 386 etkinliğe çocuklara rol model  olarak ilham verebilecek sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu  kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olmuş 3 bin 491 yetişkin katıldı.
 
Aralarında doktor, diş hekimi, eczacı, akademisyen, öğretmen, hakim,  savcı, avukat, kütüphaneci, arkeolog, vali, kaymakam, gazeteci, yazar,  akademisyen, sporcu, oyuncu, kuaför, marangoz gibi meslek sahiplerinin olduğu  yetişkinlerin de yer aldığı seminer, söyleşi ve atölye çalışması gibi  etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi.
 
Çocuklara ilham veren, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinde katkısı  olan Rol Model Projesi, toplumda ön plana çıkmış, kariyer sahibi ve yararlı işler  icra eden kişilerle sürdürülecek.

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devlet koruması çocuk rol model
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