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Devlet desteklerinde süre uzatıldı! Kimler faydalanacak
Corona virüs nedeniyle devlet tarafından vatandaşların mağdur olmaması için verilen devlet desteklerinde süre 17 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği 1 Ağustos’a, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen 1.177 liralık nakdi ücret desteği de 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Yeni kararla işverenler, bir ay daha çalışanları işten çıkaramayacak.