ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Devlet desteklerinde süre uzatıldı! Kimler faydalanacak

Devlet desteklerinde süre uzatıldı! Kimler faydalanacak

Corona virüs nedeniyle devlet tarafından vatandaşların mağdur olmaması için verilen devlet desteklerinde süre 17 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Devlet desteklerinde süre uzatıldı! Kimler faydalanacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği 1 Ağustos’a, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen 1.177 liralık nakdi ücret desteği de 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Yeni kararla işverenler, bir ay daha çalışanları işten çıkaramayacak.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.