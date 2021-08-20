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Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 7:11 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 7:11

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye  göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum  ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu  tarafından denetlenebilecek.
 
Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari  soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet  Denetleme Kurulunun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince,  denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla  kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.
 
  
 
 
 

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