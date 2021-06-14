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Devlet borçları siliyor! 1100 liradan 85 liraya düştü! Milyonlara güzel haber
Borcu olana güzel haber! Devlete borcu olan için büyük fırsat. Faiz, gecikme zammı, ceza hepsi siliniyor. Yapılandırma başvurusunun ardından borcun ilk taksitinin ödenmesi koşuluyla enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Ayrıca devlete borcunu peşin olarak ödeyene yüzde 10 indirim yapılıyor. Bunun yanında borcu olanlara taksitlendirme fırsatı da sunuluyor. İşte borcu olan milyonları ilgilendiren tüm detaylar...
Devlete borcu olanlar için büyük fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de bir dizi kolaylık sağlanıyor. İşte tarihi yapılandırma fırsatının faizden ve borçtan kurtaracak kritik son dakika maddeleri...