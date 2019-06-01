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Bütün kamu kurumlarını ilgilendiriyor! Bugün başladı...

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 10:58

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak, bilgi koordinasyonunu sağlamak üzere oluşturulan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin yapısı, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi. 24 saat hizmet verilecek.


"Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de  yayımlandı. Yönetmelikle, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından  bilgileri toplamak, bilgi koordinasyonunu sağlamak üzere oluşturulan Devlet Bilgi  Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin yapısı, görev ve  sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Gerektiğinde  Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezine dönüştürülecek
 
Buna göre, Kurul, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının  başkanlığında, bakanlar tarafından belirlenecek bakan yardımcıları ile merkezde  temsilcisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri ve Güvenlik  İşleri Genel Müdüründen oluşacak.
 
Kurulun görev ve yetkileri arasında, merkezin işleyişini izlemek ve  değerlendirmek, merkeze düzenli, kesintisiz, hızlı ve güvenilir bilgi akışının  sağlanması için gerekli tedbirleri almak, bakanlıklar ile kamu kurum ve  kuruluşları arasında bilgi koordinasyonunda tespit edilen eksikliklerin  giderilmesini sağlayacak ilkeler belirlemek ve kararlar almak bulunuyor.
Yılda en az iki defa toplanacak kurulu, İdari İşler Başkanı gerekli  gördüğünde de toplantıya çağırabilecek.
 
 Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezi'ne dönüştürülebilecek
 
 Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünden görevlendirilen daire başkanının  sevk ve idare edeceği merkez, gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezine  dönüştürülecek.Merkez, yurt içinde ve dışında meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri,  sağlık, güvenlik ve benzeri alanlar ile acil durumlara ilişkin tüm gelişmeleri  takip etmek ve önemli görülenlerin arzını sağlayacak. Düzenli, kesintisiz, hızlı ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak  merkezde bulunan her türlü donanım, bilgi sistemleri ile araç ve gerecin faal  halde bulundurulması sağlanacak.
 
Merkeze gelen ve merkezden giden her türlü bilgi ve evrakın gizlilik  derecesine uygun olarak kaydı tutulacak, uygun şekilde muhafaza edilecek. Merkez ile bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki  haberleşmenin emniyetli, süratli ve güvenilir bir şekilde sağlanması için gerekli  tedbirler alınacak. Yönetmelikte bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşları ile  temsilcilerin görev ve sorumlulukları da yer aldı. Merkez, tam zamanlı, kesintisiz ve günün 24 saatinde devamlılık  gösterecek şekilde çalışacak.
 
  
 

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