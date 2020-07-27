Devlet bayram harçlığı veriyor mu? Açık kapı üzerinden 400 TL bayram harçlığı mı veriliyor? (e devlet açık kapı bayram harçlığı sorgulama)

Açık kapı üzerinden 400 TL bayram harçlığı veriliyor haberlerinin ardından, Bayram harçlığı nasıl alınır? Açık kapı bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? soruları merak edilip araştırılmaya başlanırken, İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, Devlet bayram harçlığı veriyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan, online bir platform olan Açık Kapı Sistemi, tamamen elektronik ortam üzerinden organize edilmiş bir sistemdir. Kurban Bayramı’na günler kala, açık kapı üzerinden 400 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Söz konusu haberlerin ardından, e devlet açık kapı bayram harçlığı sorgulaması başladı. Peki, Devlet bayram harçlığı veriyor mu? Açık kapı üzerinden 400 TL bayram harçlığı mı veriliyor?

AÇIK KAPI 400 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERECEK Mİ?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber, bayram harçlığı konusunda yapılan araştırmalar da arttı. "Açık Kapı Sistemi'nde bayram harçlık ödemesi yapılacak mı?" sorusu da yoğunluk kazanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada söz konusu merak edilen soruya cevap berdi. Bakanlık Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.