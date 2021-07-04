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Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

DHA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 0:15 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 0:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli (51), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi Osmaniyede düzenlenecek cenaze töreninin ardından yarın Osmaniye Asri Mezarlığında defnedilecek.


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.
 
 

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