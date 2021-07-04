MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli'nin cenazesi pazar günü Osmaniye'de düzenlenecek töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.
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- Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
DHA | 04 Temmuz 2021 Pazar - 0:15 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 0:30