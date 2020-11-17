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Devlet Bahçeli'den sert tepki: Yunanistan'dan izin mi alacaktık!

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 13:12

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan'dan mı izin alacaktık. Ne zamandan beri BMGK, Türk milletinin iradesinin üstüne çıkmıştır. Adada yaşayan halklar bellidir. Bize göre Türk'süz Kıbrıs, kanı çekilmiş damardır. Kıbrıs'ın mihenk taşı Türk Milleti'dir. Kıbrıs coğrafyasının mayası Türk'tür." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zilletin dört  temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin  yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türk  siyasetinin kendi ülkesine yabancılaşmış, milletinin değerleriyle çelişkiye  düşmüş, yozlaşmış bir muhalefetin ağır sancısını yaşadığını ifade etti.
 
Millet ve vatan sevgisi tartışmalı olan bu muhalefet anlayışına, bu  nedenle "zillet" demelerinin "abartılı bir yakıştırma olarak değerlendirilmemesi"  gerektiğini dile getiren Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,  konuğu olduğu ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde "tıpkı bir etki ajanı gibi  konuştuğunu, Türkiye’ye verip veriştirdiğini, fukara aklının bagajında ne varsa  döküp saçtığını" söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu yapar da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı durur mu?  O da iş birlikçiliğin film setine balıklama atlayarak, göz kamaştıran  figüranlığını maharetle ve tekraren sergilemiştir. 9-10 Kasım 2020’de,  Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneğinin sanal olarak düzenlenen 52. Dünya  Konferansı’nda kırık dökük yabancı diliyle açılış konuşması yapmıştır. Türkiye’yi  şikayet ede ede bitirememiş, işleyen demokrasimizi inkar ederek kötülemiştir.  CHP’liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür. CHP'li Küçükçekmece  Belediyesinin PKK'nın mahut renklerinden oluşan melun kanlı amblemini bir çocuk  parkının yer döşemesinde kullanması, Kılıçdaroğlu zihniyetinin, terör örgütü  sempatisinde eşik ve sınır tanımadığının işaretidir. Bu vahim bir olaydır.  Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP’nin PKK’yı belediyelere taşımasının  hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Sorarım  sizlere, aziz Atatürk’ün kurduğu CHP bu hallere, bu kötü ellere nasıl düştü?
 
Dünya üzerinde küresel güç merkezlerine taklalar atan, 'gelin beni  kullanın, boyunduruk altına alın' mesajı veren kaç muhalefet partisi vardır? CHP,  bu kadar mı kökünden koptu, bu kadar mı tarihi gerçekleriyle ters düşüp rehin  altına girdi? Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor, hangi rezil kucaklara  atılmak için çırpınıyor? Ne manidar bir tesadüf ki, gündemde CHP, HDP, İYİ Parti  ve Saadet Partisinin eşgüdüm halinde taslağını hazırladıkları bir anayasa  hazırlığı konuşulmaktadır. Beklendiği üzere, İP yönetimi tedavüldeki iddiayı  reddetmiştir. Kılıçdaroğlu, hayretle izlediğini söylemiş, nihayet o da  reddetmiştir. Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında hazırlanmış  mezkur anayasa değişikliği çerçeve metni için kurulan veya kurdurulan masaya  kimler oturdu? O oturmadı, bu oturmadı, şunun haberi olmadı ise sokağa bırakılan  ihanet metnini kim yazdı, kim hazırladı, kimler müzakere etti? Türklüğü, Türk  milletini, Atatürk’ü, Türkçe’yi Anayasa'dan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık  tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini  kim izah edecek? Bu melanetin açıklaması nasıl yapılacak? Kemal Kılıçdaroğlu  hayreti mayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin. 2 Haziran 2018’de, bir  gazetede çıkan açıklamasında 'Millet ittifakı olarak çalışma yaptık. Başında  İbrahim Kaboğlu vardı. Aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde' dedi mi,  demedi mi? 21 Haziran 2018’de, bir televizyon kanalında 'Dört partinin anayasa  değişikliğinde ilkeler üzerinde anlaşma metin hazırlandı' dedi mi, demedi mi? Bu  yalancılık karşısında asıl hayrete düşen milletimizdir. Bu yalan makinesi öyle  çalışmıştır ki ne fren tutmuş ne dur durak bilmiştir."
 
"Kırmızı çizgimiz"
"Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK  kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye  verilmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun yalanı meslek haline  getirmesi utanç verici bir rezalettir. İnsanlarımızın gözünün içine baka baka  yalan söylemesi de millete, demokrasiye, maneviyatımıza bühtan ve hakarettir.  Resmen batan gemiye dönen ve tel tel dağılan İP’e, rüzgarın savurduğu kuru  yaprağa çevrilen CHP’ye diyorum ki, yalanla belki bir yerlere gidebilirsiniz,  ancak gittiğiniz yerden asla geri dönemezsiniz." dedi.
 
MHP’ye zamanında yapılan Okyanus ötesi kaynaklı operasyonun gerçek  mahiyetinin şu günlerde daha da netleştiğini dile getiren Bahçeli, "(MHP  kalıntılarından kurtulmak lazım) diyen alçakların hangi senaryoların tetikçisi ve  teşrifatçıları oldukları alenileşmiş, açığa çıkmıştır." diye konuştu.
 
"Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından  doğmamıştır" diyen Devlet Bahçeli, "Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi  gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir. Türkiye’yi bölünmeye  götürecek bir anayasanın varlığı kabus dolu bir hayaldir. Hodri meydan, her kim  aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi  çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır. Anayasa’nın ilk üç maddesiyle koruyucu  zırhı olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir. Çizgisi olmayan, siyasetleri  çizilmiş ve üzerine çarpı koyulmuş FETÖ ve PKK lobisinin ateşle oynadığını  hatırlatmak bizim boynumuzun borcudur. Oyunlarının eninde sonunda bozulacağını  çapsız ve çürük kafalarından asla çıkarmasınlar." değerlendirmesini yaptı.
 
Kıbrıs Türklüğünün tarihi bir günü heyecanla yaşadığını belirten  Bahçeli, bu ziyaretin mana ve mesajının zamanlama itibariyle hem anlamlı hem de  güçlü olduğunu kaydetti.
 
KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, "Kıbrıs bizim için  milli bir meseledir. Hiçbir şart altında tavizi olmaz, dönüşü olmaz, ihmali  olmaz, ihlali olmaz, teslimi ise asla düşünülemez. KKTC, Türkiye için yalnızca  bir siyaset veya strateji konusu değildir. Bundan daha fazlası olan hayat memat,  var oluş, yok oluş konusudur. KKTC’nin güvenliği demek Türkiye’nin güvenliği  demektir. KKTC’nin bağımsızlığı Türkiye’nin bağımsızlığıyla eş anlamlıdır." diye  konuştu.
 
Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklüğünü görmezden gelmesinin,  taleplerini ağırdan almasının, egemenlik çıkarlarına karşı on yıllardır üç  maymunu oynamasının "sakat ve yanlı bir bakış" olduğunu dile getiren Bahçeli,  "Şayet demokrasinin ilkelerini turnusol kağıdı gibi Kıbrıs tarihinin üzerine  koyarsak, kimin anti demokratik, kimin faşist, kimin düşmanca muamele ve  münasebet içinde olduğunu herkes görecektir." değerlendirmesini yaptı.
 
46 yıldır hayalet şehir olan Kapalı Maraş’ın, çok yerinde bir kararla  sahil kesiminin açılmasının ve burayı ziyaret etmelerinin, konuya muhatap ve  müdahil çevrelerin tepkisini çektiğini dile getiren Devlet Bahçeli, şunları  söyledi:
"Nitekim rahatsız olanların sicilini, itiraz edenlerin cibilliyetini  incelediğimizde ne kadar doğru, ne denli isabetli bir iş yapıldığı hakikaten  gözler önüne serilecektir. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon  çığlığı atan Yunanistan’dan mı izin alacaktık? Biz 46 yıldır kilitli olan  Maraş’ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan AB Dış ilişkiler ve Güvenlik  Yüksek Temsilcisi Borrell’den mi vize isteyecektik? Bu şahsın, Kıbrıs sorununun  kapsamlı çözümüne, BM Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif  yoktur' sözlerini ciddiye mi alalım, boyun mu eğelim? 'Pardon yanlış oldu, bu  defalık maruz görün' korkaklığını mı seslendirelim? Ne zamandan beri BM Güvenlik  Konseyi Türk milletinin iradesinin önüne ve üstüne çıkmıştır? Ada’da yaşayan  halklar bellidir. O halde AB’nin kaşıntısı, ileri sürdüğü bahanelerin asıl gayesi  nasıl yorumlanmalıdır?
 
Kapalı Maraş’ta, mağduriyetlerin telafisi için mülkiyet haklarına  aynen riayet eden çalışmaların yapılmasından, uluslararası hukuka dayanarak yeni  bir dönemin başlayacak olmasından niye huzursuzluk duyulmaktadır? Adil, kalıcı,  kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözümü dinamitlemek için nifak mevziisine  girenlerin asıl hedefi Kıbrıs Türklüğüne ölümü gösterip sıtmaya razı olmasını  sağlamaktır. Oyalama yöntemleri artık tarihin çöplüğüne atılmıştır. İstismar  tuzakları bozulmuş, kimin kiminle yürüyüp emel birlikteliği içinde hareket ettiği  belirginlik kazanmıştır. Türkiye olmadan, KKTC hesaba katılmadan, Doğu Akdeniz’de  atılacak her adım, kurulacak her ilişki ağı barış arayışlarını yıkacak, istikrar  arzularını yok edecektir. Esasen meselenin özü bu kadar yalın, bu kadar  basittir."
 
"Kıbrıs’a baktığımızda sadece Türk’ü görürüz"
Kıbrıs’ı, Helen adasına dönüştürmek isteyenlerin provokatif  açıklamaların, felakete hizmet eden tutum ve davranışların herkesin malumu  olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın,  Kuzey Kıbrıs’ın işgal altında olduğunu zırvalaması, Kıbrıs Helenizm'inden  bahsetmesi, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir skandaldır. Bayan Cumhurbaşkanı  cehaletinin ve ön yargılarının, aynı zamanda da hüsran verici husumetinin kurbanı  olmuştur. Anlaşılacağı üzere Enosis kampanyası hız kesmeden, figüranları değişse  bile ana gayesi değişmeden devam etmektedir. Diyorum ki Helen’i falan bilmeyiz,  mazisi karanlık olan hedefleri tanımayız, bunları kesinlikle takmayız, Kıbrıs’a  baktığımızda sadece Türk’ü görürüz, Türk vatanına şahit oluruz." dedi.
 
"Çözüm, sokaklarda dolaşmaya başlayan, sözde sivil itaatsizlik  eylemleri için zemin yoklayan Rum sevdalısı Akıncı gibi, vatandan toprak vererek  olamayacaktır" ifadesini kullanan Bahçeli, çözüm ortamının, bir tarafın devamlı  geri adım atmasıyla, devamlı alttan almasıyla, dayatmalara sürekli boyun  eğmesiyle yeşermeyeceğini söyledi.
 
Bahçeli, "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan  bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet  yapılanması artık bir mecburiyettir. Nitekim egemen ve eşitlik temelinde iki  devletli çözüm yegane yoldur." diye konuştu.
 
Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’deki haklarından ödün vermeyeceğini, Kıbrıs  Türklüğünün Doğu Akdeniz’den dışlanamayacağını, uzak tutulamayacağını belirten  Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bölgenin barış ve istikrarı için doğal kaynakların adaletli ve  hakkaniyet ölçülerine dayalı paylaşımı geldiğimiz bugünkü aşamada vazgeçilmez  önemdedir. Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır. Hiç kimse kriz ve kaos  çıkarma özlemiyle Kıbrıs Türklüğünün sabrını test etmemelidir. Hele hele hiç  kimse Türkiye’yi ihmale kalkışmamalıdır. Türk'süz ve Türkiye’siz Akdeniz karanlık  bir dehliz, karmakarışık bir gelecek demektir. Ada’yı eşit haklara sahip iki  halkın paylaştığı açıktır. Ada’da iki devletin varlığı tartışmasızdır. Artık  federalizm çağrıları boştur, tek yanlı dayatmalar sonuçsuzdur. Türkiye’nin etkin  ve filli garantörlüğü ön şartsız devam etmelidir.
 
Bir önceki dönemde yaşanan ve Kıbrıs davasını zedeleyerek sekteye  uğratan çarpık diyaloglardan yeni dönemde kaçınmak milletimizin samimi arzusudur.  Kapalı Maraş çok şükür aslına dönmüş, kilitleri açılmıştır. Bundan ziyadesiyle  memnunuz. Süreç içinde Kıbrıs Türklüğünün uyanışını teşvik edip milli heyecanını  kamçılayan, milli davamızı her zeminde cesaretle ve inanmışlıkla savunan  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Yeni bir  döneme, yeni bir başlangıca şahit olmaktan kıvanç duyuyorum."
 
"Biz gelecekten umutluyuz"
"Devlet duyguyla değil akılla yönetilir. Devlet ve millet baki, bizler  ise faniyiz." diyen Bahçeli, bugün Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması,  başını yükseklere kaldırması, kronik sorunlarının üstesinden geniş bir  mutabakatla gelinmesinin her devlet ve siyaset insanının ortak sorumluluğu  olduğunu kaydetti.
  
Bahçeli, "İçe kapanmış bir Türkiye değil, dünyaya açılan, milli ve  manevi müktesebatıyla kıtaları aşan dinamik, dengeli, atılgan, yeni fikirlere  yatkın, girişimcilere fırsat sunan, ön alan, öncü olan, övgüyle adından söz  ettiren bir Türkiye hepimizin kalpten dileğidir. Cumhur İttifakı işte bu ortak  dileği gerçekleştirmek için mücadele etmektedir." sözlerini sarf etti.
 
Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk  alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin  kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşündüğünü dile getiren  Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin aradığı ve ihtiyaç  duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Gereken ve planlanan diğer  reformların birbirine eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye’nin hızına hız  katacaktır. Biz gelecekten umutluyuz. Yarının bugünden daha iyi olacağına  inanıyoruz. Yerimizde saymayacağız, patinaj yapmayacağız, sürekli bir adım önde  olacağız, daha doğru bir ifadeyle olmak mecburindeyiz." şeklinde konuştu.
 
"İki devlet tek yürek olmuş, zulmü devirmiştir"
Bahçeli, Türkiye'nin, etrafında tesis edilen husumet ve hıyanet  cephesini yıkmak için kararlılıkla seferber halde olduğunu belirtti.
 
TBMM’ye sunulan Azerbaycan Tezkeresi’ne tam destek verdiklerini  söyleyen Bahçeli, "Azerbaycan’ın sonuna kadar arkasında olacağımızı da bu  kapsamda bir kez daha güçlü olarak söylemek isterim. Dileğimiz Dağlık Karabağ’ın  tamamının temizlenmesi, mütecaviz Ermenistan’ın vatan topraklarının her  zerresinden sökülüp atılmasıdır." dedi.
 
Bahçeli, 10 Kasım tarihli ateşkesin mahiyetini ve teknik konularını  bazı odakların tartışma ve karartma gayretlerinin, harekatın muazzam stratejik  boyutlarını örtmeye yetmeyeceğini kaydederek, "Azerbaycan Cumhuriyeti, askeri  mücadeleyi politik bir enstrüman olarak kullanmada başarı göstermiş, bölgesel ve  küresel denklemi akılcı şekilde okumayı bilmiş, ordusunun taktik üstünlüğü  sayesinde uluslararası prestij kazanmıştır. Türkiye- Azerbaycan el ele vermiş,  iki devlet tek yürek olmuş, zulmü devirmiştir." görüşünü paylaştı.
 
28 yıldır donmuş bir ihtilaf olan Dağlık Karabağ’ın zincirlerinden  önemli oranda kurtulmasının "muhteşem bir başarı hikayesi olarak tarihe  geçtiğini" ifade eden Bahçeli, "İki devlet tek millet duygu tonu yüksek romantik  bir söylemden ziyade politik, stratejik, ahlaki, pratik ve mutlak bir hakikate  dönüşmüştür. Tarihi ve aktüel gelişmeler bu hususu teyit etmiştir. Turan eller  var olsun, çalkalansın Karadeniz, çırpınsın Karadeniz, Tanrı Türk’e yar olsun.  Unutulmasın ki, bu sevda bitmeyecek, bu dava düşmeyecek, Türk milletinin  zalimlerle mücadelesi hiçbir zaman kesintiye uğramayacaktır." değerlendirmesini  yaptı.
 

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