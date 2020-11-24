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Devlet Bahçeli'den sert tepki: Biz harcarsak hainleri harcarız!

AA |  24 Kasım 2020 Salı - 10:42 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 14:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. "Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir." diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Bahçeli, " MHP ve AK Parti iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak hainleri harcarız. Cumhur İttifakı al-ver süreci ile kurulmamıştır." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yüksek hedefleri gözüne  kestirmiş, milletinin refahını ve mutluluğunu ilke edinmiş bir devletin önce  öğretmenlerini mutlu etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk ve gerekliliktir. Dileğimiz  atanamayan tek bir öğretmenimizin kalmamasıdır. Dileğimiz öğretmenlerimizin  öncelikli sosyal, ekonomik, mesleki sorunlarının süratle çözülmesidir." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında,  devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanmışlıkla savunan her  vatan evladına hem gönül hem de vefa borçlarının olduğunu vurguladı.
 
"Şehitlerimiz haklarını helal etsinler, geride bıraktıkları anneleri,  babaları, eşleri, yavruları müsterih olsunlar, ne vatandan vazgeçeceğiz ne de  ihanete göz yumacağız." diyen Bahçeli, gül bahçesine girer gibi ateşe girenlerin,  toprağın bağrında sıradağlar gibi duranların, nehirleri gazi, dağları kahraman  olan bu cennet vatanın tarihi ve manevi haklarının namuslarına emanet olduğunu ve  bu emanetin can pahasına korunacağını belirtti.
 
Bahçeli, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını, sorulacak hesabın  mahşere bırakılmayacağını belirtti.
 
Şehit öğretmenleri de anan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:
"Necmettin Yılmaz 23 yaşındaydı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde  öğretmenlik yapıyordu.16 Haziran 2017'de tatil maksadıyla memleketi Gümüşhane'ye  giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından aracı  kurşunlandı ve yakıldı. Necmettin Yılmaz evladımız hayatının baharında şehit  edildi. Sınıfı yetim kaldı, öğrencileri, mesai arkadaşları hüzne boğuldu.
 
Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Henüz yedi aylık öğretmendi. Batman  Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıtımından sonra memleketine dönerken PKK'lı  teröristler tarafından şehit edildi. Hainler bu kızımıza da hiç acımadılar.  Tayini çıktığında 'Öğretmen oldum ben' diyerek sevinmişti, sonrasında al bayrağa  sarılı naaşıyla baba ocağına döndü.
 
Yıllar içinde pek çok öğretmenimizi teröre kurban verdik. Hiçbir  suçları, hiçbir günahları yoktu. Hepsinin de tertemiz hayalleri, tertemiz  hedefleri, tertemiz vicdanları vardı. Tek gayeleri sınıfları dolduran masum  yavrularımıza tecrübelerini aktarmak, onların kafalarını bilgiyle aydınlatmaktı.  Biliyor ve inanıyoruz ki, öğretmenlik kutsal bir mesleğin adıdır. Öğretmenler bir  milletin ufkunu aydınlatan meşalelerdir. Gelecek nesiller öğretmenlerimizin  eseridir. Bu eser ne kadar milli ve manevi gerçeklerle inşa edilirse o kadar  muhkem ve muteber olacaktır."
 
Öğretmen demek irfan kapısının anahtarı; saygının, sevginin, şefkatin  ahlakı demek olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Konuşmanın hakkını vermek için  sözcükleri anlamalıyız, çare öğretmenlerdir. Düşünmenin hakkını vermek için  kavramları bilmeliyiz, pusula öğretmenlerdir. Hayatın hakkını vermek için  duyguları tanımalıyız, kılavuz gene öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz bize,  bilginin kafamıza doldurduklarımız değil, kafamızdan çıkanlar olduğunu öğreten,  bir yüklenme değil bir yükleme gücü olduğunu gösteren insani cevherlerimizdir."  diye konuştu.
 
"Uzaktan da olsa öğretmenler yine fedakarca mücadelelerine devam  ediyor"
Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin mecburi hallerden dolayı  ertelendiğini dile getiren Bahçeli, uzaktan da olsa öğretmenlerin yine fedakarca  mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.
 
Bahçeli, Kovid-19'un ikinci dalgasının vahim ve yaygın bir şekilde  ortaya çıktığı bugünlerde uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni bir dünyanın  kapılarının hızla açıldığını ifade ederek, önemli olanın bu yeni dünya formatına  nasıl ayak uydurulacağının akıl, bilgi, sabır ve sağduyuyla ele alınması olduğunu  kaydetti.
 
Öğretmeni sınıfından koparan, öğrenciyi okulundan mahrum eden bu  salgının risk ve tehditlerini bütün yönleriyle kavrayıp stratejik bir avantaja  çevirmek için kolların sıvanması gerektiğini belirten Bahçeli, mevcut  olumsuzluklardan sızlanmak ve şikayet etmek yerine bu olumsuzlukları aşmanın ve  lehe çevirmenin yollarının bulunması ya da yeni bir yol açılması gerektiğini  söyledi.
 
Bahçeli, "Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde,  öğretmenlerimizin sorunlarını ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarından ayrı  tutmamız mümkün değildir. Hangi gerekçeyle olursa olsun öğretmenlerimizden  esirgeyeceğimiz imkanların yarın karşımıza çıkacak toplumsal faturası çok daha  ağır olacak, geleceğimiz, 'Huzursuz öğretmen, eğitimsiz öğrenci, bocalayan ülke'  döngüsünden maalesef kurtulamayacaktır." diye konuştu.
 
Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesinin, öğretim kadrosunun niteliği  ve huzuru ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Zira ne kadar ileri eğitim sistemi getirirsek getirelim, eğitimi ne  kadar geliştirdiğimizi iddia edersek edelim onu uygulayacak olan öncelikle  öğretim kadrolarımızdır. Sorunları çözülmemiş öğretmen sorunlu öğrenci ve  sorunlu eğitim sistemi demektir. Hepimizin düşünmesi gereken konu; öğretmeni ve  eğitimi kalkınmanın merkezine koymak yerine, neden yıllardır kıyısında bekleterek  tali bir unsur haline getirmiş olduğumuzun sorgulanmasıdır. Geleceğimizden  tasarruf edemeyeceğimize göre geleceğimizi hazırlayan öğretmenlerimizden  kısacağımız bir imkanın bedeli ise mutlaka ağır olacaktır. Yüksek hedefleri  gözüne kestirmiş, milletinin refahını ve mutluluğunu ilke edinmiş bir devletin  önce öğretmenlerini mutlu etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk ve gerekliliktir.  Dileğimiz atanamayan tek bir öğretmenimizin kalmamasıdır. Dileğimiz  öğretmenlerimizin öncelikli sosyal, ekonomik, mesleki sorunlarının süratle  çözülmesidir."
 
Kovid-19 salgınının yoğun bir şekilde yaşandığı bugünlerde Milli  Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve mesai arkadaşlarının muazzam çalışmaları ve samimi  gayretlerinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyleyen Bahçeli, "Bu  vesileyle Sayın Bakanımıza ve bakanlık personeline yürekten teşekkür ediyorum.  Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Görevini yapmanın  huzuruyla emeklilik günlerini yaşayan öğretmenlerimize sağlıkla geçecek uzun bir  ömür diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden  tebrik ediyor, hepsine saygılarımı sunuyorum."
 
"Ya kahramanca yaşayacağız ya da korkaklara yakayı kaptıracağız. Ya  kahramanların destanını okuyacağız arşın yüzüne ya da korkakların bahanelerini  dinleyeceğiz asırların sancılı sesinden" diyen Bahçeli,  Prof. Dr. Sadri Maksudi  Arsal'ın, "Kahraman yetiştirebilmek milletler için çok değerli bir haslettir.  Kahraman, milletin mukaddesat hazinesidir." sözlerini anımsattı.
 
Bahçeli, her hainin, aynı zamanda korkak ve namert; her kahramanın  dirayetli şekilde korkuyu kovan, korkulukları yıkan olduğunu ifade etti.
 
Nifak çıkaranlar, tezvirat üretenler, milli ve manevi değerlerle göz  göre göre tenakuza düşenlerin aslında korkakça hayat sürenler olduğunu belirten  Bahçeli, "Bunların kalpleri mühürlü, vicdanları sürgülüdür. Kulakları vardır,  duymaz; gözleri vardır, görmez; dilleri vardır, hakikati söyleyemez. Fakat konu  fitne oldu mu bunlar anında uykusundan uyanmış yılan gibi başlarını kaldırırlar,  saklandıkları deliklerden birer ikişer fırlayarak ortalığa saçılırlar."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Bahçeli, birkaç haftadır korkakların, fitnebazların, dümencilerin,  düzencilerin, kudurmuş emellerin sap yiyip saman öğüttüğünü bir hayli fazla  gördüklerini dile getirerek, "Bilhassa Cumhur İttifakı’yla ilgili akla hayale  sığmayan çirkin dedikoduları esefle, hayretle ve ibretle takip ediyoruz.  Mandacılar vites yükseltmişler, vesayetçiler gaza basmışlar, iş birlikçiler  birdenbire davulun kasnağına vurmaya başlamışlardır." diye konuştu.
 
"Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umududur"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhur İttifakı’nın kolonlarının çatırdadığını söyleyenlerden tutun  da, 'Bu dönüşte MHP’ye yer yok' diyen tescilli korkaklara varıncaya kadar pek çok  şey yazılmış, söylenmiş ve yorum olarak paylaşılmıştır. Bazıları da çıkıp, 'Bütün  gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor' diyecek kadar akıl ve basiret  noksanlığını ispat etmiştir. Türkiye düşmanlarının sığınağı olan bir gazetede  köşe yazarlığı yapan korkak ve kiralık bir kalem sahibi, 'Recep Tayyip Erdoğan,  Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de  Erdoğan'ı; zamanı var...' diyebilecek kadar  fitnenin zehriyle zehirlenmiş, körkütük halde kendinden geçmiştir. Çünkü bunların  canı böyle istiyor. Çünkü bunların kirli amacı bunu işaret ediyor. Kurdukları  hayallerden bile malzeme çalan zavallıların sözüne itibar edecek hiçbir vatan  evladı olamayacaktır. Kaldı ki maruz kaldıkları hayal kırıklıklarını hiçbir alçı  da tutamayacaktır.
 
Karanlık kuyuların güneş görmeyen dip köşeleri neyse bunların vicdanı  odur. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti, Türk tarihinin iki  ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki  kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri, sadece Ali Kemal  varislerini harcarız. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir.  Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı’nın ortak paydası  mevki-makam hırsı değil, Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır. Cumhur  İttifakı, cumhurun şeref nişanesi, Cumhuriyetimizin kuruluş ruhunun nigehbanıdır.  Yolu doğru olanın yükü de ağırdır. Bu yük fedakar yürekler tarafından  omuzlanmıştır.
  
Sayın Cumhurbaşkanımız ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının  almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet  ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka  mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele  karşı güvencesidir."
 
"Nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz"
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve  kurallarıyla kökleşmesi için ihtiyaç duyulan hukuk, adalet, ekonomi, sosyal ve  diğer tüm reformların, Cumhur İttifakı’nın ortak iradesi olduğunu vurgulayarak,  "Kaldı ki en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Cumhur İttifakı;  cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir,  çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir." dedi.
 
İttifaklarının, milletin ittifakı, tarihin, bekanın, milli ülkülerin,  kızıl elmanın, kutlu yarınların ittifakı olduğunu belirten Bahçeli, "Mülevves  niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur  İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı  yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır." ifadelerini  kullandı.
 
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19  salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığının bütün imkanlarıyla çalıştığını söyledi.  Hükümetin, vahametin idrakinde olduğunu ve mücadele sürecini çok sıkı tuttuğunu  ifade eden Bahçeli, "Bu sürece destek vermek; maske, mesafe ve temizlik  kurallarına aynen ve titizlikle uymak hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı  adına büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.
 
Bahçeli, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının  açıklamaları dışında hiçbir söze, değerlendirmeye kulak asılmamasını istedi.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla  ilgili Sağlık Bakanlığını tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar  edilecek hiçbir yanı bulunmadığını belirten Bahçeli, böylesi bir dönemde bile  siyasi çıkar peşinde koşmanın, devlet ile vatandaş arasında güvensizlik  oluşturmaya çalışmanın, "gafilce bir yaklaşım" olduğunu dile getirdi.
 
Bahçeli, "Sağlık Bakanımız canını dişine takıp geceli gündüzlü  mücadele ederken, belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan, her konuda görüş  bildiren bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma  hızından memnun mudur? Hatta güçlü sağlık altyapısının kısa sürede çökmesini mi  beklemektedir? Kovid-19 ile mücadeleye gölge düşürmek, tutarsızlık varmış gibi  göstermeye çalışmak, yalan-yanlış bilgilerin paylaşıldığını ima ve iddia etmek,  virüs kadar tehlikeli bir siyaset kofluğudur." değerlendirmesini yaptı.
 
"Zillet mandacıdır, melanettir, vasi arayışındadır"
Anayasa hazırlığı tartışmalarına değinen Bahçeli, "İyileştirilmiş ve  güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi çekenlere soruyorum, onu bunu bırakın da  mahremiyet içinde Türksüz anayasa taslağını nasıl hazırladınız, buna cevap verin?  Atatürk’ü anayasadan çıkarırken hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Vatandaşlık tanımını  güncelleyip, Türklüğü yok sayarken hiç mi utanmadınız? Türkiye’yi bölünmeye  götürecek bir anayasal zemini oluştururken hiç mi pişmanlık duymadınız?  Ülkücüleri düşman gören İP’in başkanı, bu zillete nasıl ortak oldun? Atatürk’ün  partisi CHP’nin yöneticileri bu rezalete nasıl olur verdiniz? Türkçenin onuruyla  oynamaktan hiç mi rahatsız olmadınız? Anadilde eğitim ihanetine hangi hakla yeşil  ışık yaktınız? PKK’yla anayasa taslak metnini hazırlarken hiç mi şehitlerimizi  aklınıza getirmediniz? Sizin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem  dediğiniz bu kepazelik midir?" sorularını yöneltti.
 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhur İttifakı milletin makus talihini yenmek için varken, zillet  ittifakı milleti mahkum etmek ve bölmek için kurulmuş ve kurdurulmuş karanlık bir  siyasi mekanizmadır. Türk milliyetçilerine savaş açan İYİ Parti hangi yaraya  merhem olacak? Pensilvanya projesi olan iyi kisveli kötüler mi Türkiye’ye umut  vadedecek? Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı cephe alan, ABD’nin yeni başkanından  himmet dilenen, demokrasi çağrısı yapmasını talep eden yeni nesil mandacıların  partisi olan CHP mi ülkeyi dirliğe ulaştıracak? Geçiniz bunları, bırakınız bu  masalları. Zillet mandacıdır, melanettir, vasi arayışındadır.
 
CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Başdanışmanı olan eski büyükelçinin,  Amerikan Marshall Fonu isimli bir düşünce kuruluşuna verdiği beyanatlar  zalimlerin sesidir, teslimiyetçiliğin seslenişidir, Türkiye’ye vurulmak istenen  paslı zincirin ta kendisidir. Kılıçdaroğlu’nun bu Başdanışmanı, Biden’den  ülkemize yönelik hak ve özgürlükler konusunda vurgu yapmasını istiyor.  Türkiye’nin terörle mücadele yasasının uluslararası standartlara uygun hale  getirilmesini hedefliyor. Uluslararası topluma temel hak ve özgürlüklerde güvence  verilirse ekonominin toparlanacağını iddia ediyor. Kapalı Maraş’ın açılmasını  desteklemediklerini ileri sürüyor. Yetmiyor, sözde Kürt sorunu çözülmezse, tıpkı  geçmişte Abdullah Gül’ün söylediği gibi, Türkiye’ye dışarıdan dayatılacağını  ifade ediyor.
 
CHP bunları söylerken Ali Babacan her kararın Ankara’dan  alınamayacağını, yeni bir vatandaşlık tanımına ihtiyaç olduğunu zırvalıyor.  İşbirlikçi ve iradesiz Serok Ahmet ise Siirt’ten bize Kürtçe cevap veriyor. Ah  serok ah, özgüveni falan bırak, herkes adam oldu da bir sen olamadın, bu gidişle  olman da imkansızdır. Anlayacağınız, zilletin ana ve yan aktörleri zalimlerin  gözüne girmek, emperyalistlerin desteğini almak için onursuzluğun kuyruğuna  girmişlerdir. Alayına yazıklar olsun, yabancılara biat eden, gel gel yapan, el  sallayan, mesaj yollayan, alın bizi kullanın diyen köksüzlere bin defa yuh olsun.  Biraz daha beklesinler, biraz daha sabretsinler, iktidar için ABD’ye boynunu  uzatan CHP’nin ve yancılarının sandıkta boynunu vuracak elbette büyük Türk  milletidir."
 
"Asıl mafya, asıl yeraltı dünyasının elamanı Demirtaş değil midir?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her sözünün, "gerçek dışı,  bayağı, uydurma, kriz ve kaosa yatırım" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Alaattin  Çakıcı benim dava arkadaşımdır, bu bir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, bu  iki. Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır, bu üç. Çakıcı üzerine atılı suçların  bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır, bu da  dört. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Çakıcı’nın bu devlete,  bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir.  Kılıçdaroğlu’nun Çakıcı’ya 'mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü'  demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.
 
Çakıcı'nın, bebeklere kurşun sıkmadığını, karakolları ateşe  vermediğini, askere, polise silah çekmediğini, yollara mayın döşemediğini,  millete ve vatana ihanet etmediğini söyleyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu eğer mafya  görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa birlikte yol yürüdüğü, birlikte anayasa  hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin.  Alaattin Çakıcı ve onu gibi arkadaşlarımız bir dönem Türk devletine karşı saldırı  ve suikast düzenleyen terör örgütleriyle korkusuzca mücadele etmiştir." diye  konuştu.
 
"Ne hazin ve hüsran verici bir çelişkidir ki Kılıçdaroğlu’na göre  terörist Demirtaş hakkındaki iddianameleri bir madalya olarak göğsünde  taşımalıdır. İP Başkanı’nın evine de kahvaltıya gidebilecektir. Peki, asıl mafya,  asıl yeraltı dünyasının elamanı Demirtaş değil midir?" diye soran Bahçeli,  "Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin TBMM'ye gelmesi önemli bir gelişmedir. Acil  beklentimiz, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurula kısa süre  içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır." değerlendirmesini yaptı.
 
"Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır"
Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan "siyaset  eskisi bir şahsın", televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist  Demirtaş’a güzellemeler yapmasının, "kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta  ahmaklık" olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi, suçluyu  övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Terörist Demirtaş’ı ve Kürt  kökenli kardeşlerimizi tanımak için Devran isimli hikaye kitabının okunmasını  öneren bu gafil terör propagandasını alenen, milletimizin gözünün içine baka baka  yapmıştır. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin  anlatıldığı kitaptan değil, hayatın bizatihi içinden, milletimizin şerefli  mensubu olmalarından, anıda, acıda ve gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve  onlara baktığımız zaman tıpatıp kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir  terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir.  Demirtaş’a masum gözüyle bakıyorsan, teröristlerin saldırısıyla şehit olan Yasin  Börü’ye, Eren Bülbül’e, 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Emzikli  bebeklerin öldürülmelerini nasıl anlatacaksın? Hamile kadınlarımızın  kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın? 6-8 Ekim olaylarında katledilen 53  insanımızı nasıl izah edeceksin?
 
Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun,  nesline mi özeniyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran? Sen Devran’ı  bırak da Mehmetlere bak, belki olmayan vicdanın kanar. Sen terör kervanına  girmeyi bir kenara bırak da, millet ne diyor, tarih ne diyor, şühedamız ne diyor  ona dikkat et, bunları kendine rehber tayin et. 'Özgürlükçü düşünelim' diyor,  yani demek istiyor ki teröristler serbest kalsın, Türkiye’ye kastedilsin. Bu  ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir? Neyin özgürlüğü, elinde  silahla dağda gezene özgürlük değil, milletin demir yumruğu layıktır. Bülent  Arınç, Türkiye’ye kim tuzak kurmuşsa, Cumhur İttifakı’na kimler hasımsa, iç barış  ve huzur ortamını kimler bozmak istiyorsa onlara muhabbetle yaklaşmaktadır. Gezi  olaylarının sponsoru olan Sorosçu Osman Kavala’nın, özgürlükçü düşünerek serbest  kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür? Aynı görüşü CHP de  seslendirmektedir. Kaldı ki, CHP’li sözcüler Arınç’ı vicdan olarak tanımlayıp  takdir etmişlerdir. O halde vicdanı yeniden tarif etmek hepimiz için ana  görevdir. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim  nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terör sevicidir,  fitnenin elebaşıdır."
 
"Eşkıyalık, ahlaksız bir tertip"
Bahçeli, AB tarafından tek yanlı yürütülen, maksat ve muhtevası  oldukça şüpheli olan İrini Harekatı’nda görev alan bir Alman firkateyninin,  Türkiye’den Libya’ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk bayraklı bir  ticaret gemisine dostane olmayan ve korsanca bir müdahalede bulunduğunu  anımsatarak maruz kalınan muamelenin hukuka ve ittifak ahlakına temelden aykırı  olduğunu bildirdi.
 
Kaptan dahil tüm gemi personelinin zorla üstlerinin aranmasının, bir  yerde toplu olarak alıkonulmalarının, özellikle kaptanın başına silahlı askerin  dikilmesinin, "eşkıyalık, ahlaksız bir tertip" olduğunu belirten Bahçeli, "Doğu  Akdeniz’de yaşanan mütecaviz provokasyonu şiddetle kınıyorum. Türkiye hakkını  yedirmez, haysiyetini çiğnetmez, hiçbir ülkeye de eyvallah etmez." dedi.
 

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