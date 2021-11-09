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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na büyükelçilere mektup tepkisi: Tarihe 5 Kasım skandalı olarak geçecektir

AA |  09 Kasım 2021 Salı - 10:47 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 13:11

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli, "Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından açıklanan muhtıranın külleri soğumadan, şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır. CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti, hiçbir  güce eğilmeyecek, vatan evlatlarının özündeki cevheri ortaya çıkartarak, şer  odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  yarının 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı  olduğunu hatırlatarak, "Ölüm raporunu imzalayan 9 tıp profesörünün aynen dediği  şuydu: '10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9'u 5 geçe muazzez ve büyük hasta  terki hayat eylemiştir.' Aziz Atatürk fani bir insandır. Ömrü hem sayılı hem de  sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri,  müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri mahşeri vicdanda, milli hafızada  ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır." diye konuştu.
 
Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir  milletin asla yok edilemeyeceğini herkese ispat ederek, mazlum milletlerin  istiklal mücadelelerine örnek alan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin  başında kuvvetli öngörüsünün geldiğinin altını çizen Bahçeli, "Atatürk, Türk  milletinin varlığına kasteden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları  deşifre etmiş, milleti uyandırmış, bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin  yolunu aydınlatmıştır. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden  asla taviz vermeyen, baskıya, dayatmaya, esarete karşı geri adım atmayan bir  politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Atatürk'ün, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeri olduğunu  vurgulayan Bahçeli, istiklal mücadelesinin verildiği zorlu dönemde yaşananların,  Türkiye'yi her taraftan kuşatan düşmanlarla, ihanetlerle, isyanlarla ve bunlara  karşı verilen mücadelelerle her Türk vatandaşının çok iyi öğrenmesi ve ibret  alması gereken bir dönem olduğunu anlattı.
 
Türk milletinin, şahsi menfaatlerini, düşmanların siyasi emelleriyle  birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle her zaman karşılaşmasının mümkün  olduğunu kaydeden Bahçeli, Atatürk'ün bir yandan Türk milletinin kendine olan  güvenini, var olma kararlılığını güçlendirirken, diğer yandan da milletin arasına  nifak sokan art niyetlilerle mücadeleye öncelik verdiğini söyledi.
 
Güven duygusunu yok etmek isteyenlerin hedeflerinden birinin de  Atatürk olduğunu belirten Bahçeli, 57 yıllık bir hayata devasa bir tarihi  sığdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk nesillerinin her daim saygıyla  hatırlayacağını dile getirdi.
 
"10 Kasım esasen bir yas ve matem günü değil, aziz Atatürk'ü idrak  vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyeti  öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır." diyen Bahçeli, "O, yılmaz bir mizaca,  teslim olmaz bir şahsiyet mimarisine haizdir. O, Türk milletinin sinesinde bir  hilal gibi parlayan kurtuluşun öncü ismidir." ifadelerini kullandı.
 
Atatürk'ün "Orduya ilk katıldığım günlerde, bir Arap binbaşısının  'Kavm-i Necip evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın' diye tokatladığı bir  Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında Türklük şuuruna erdim. Onda gördüm ve  kuvvetle duydum. Ondan sonra Türklük benim derin kaynağım, en derin övünç membaım  oldu. Benim hayatta yegane fahrim, servetim, Türklükten başka bir şey değildir."  sözüne atıfta bulunan Bahçeli, Atatürk'ü her zaman hatırlayacaklarını söyledi.
 
Bahçeli, Atatürk'ü vefatının 83. yılında saygıyla, minnetle, rahmetle  anarak, "Türk milleti, hiçbir güce eğilmeyecek, vatan evlatlarının özündeki  cevheri ortaya çıkartarak, şer odaklarının heveslerini kursaklarında  bırakacaktır." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız  tezviratların, bunu fırsat bilip Borsa İstanbul’da oyunlar oynayan, döviz  piyasası üzerinde baskı oluşturan iç ve dış husumet cephesinin varlığının  "gözlerinden kaçmayan alçaklıklar" olduğunu belirten Bahçeli, siyasi, ekonomik ve  diplomatik saldırıların cesametinin yaygınlaştığını dile getirdi.
 
CHP yönetiminin terörle mücadeleye "hayır" diyerek tarihinin en büyük  kırılmalarından birini yaşadığını söyleyen Bahçeli, "HDP’nin kafesine giren CHP  resmen patlamış, etrafı pis kokular sarmıştır. CHP yönetimi PKK’ya, YPG’ye,  PYD’ye 'evet'; Türkiye’ye 'hayır' demiştir." diye konuştu.
 
"Çanakkale ruhunu sarsan, Milli Mücadele’yi satan, Gazi Mustafa Kemal  Atatürk’ün anısına darbe vuran CHP Genel Başkanı ve yönetiminin ne yatacak ne de  sığınacak yeri kalmıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu bir  sonuçtur, sebepler ise CHP’nin son 50 yıllık tarihinde yatmaktadır. Öyle bir  aşamaya gelinmiştir ki Kılıçdaroğlu’nun istikameti hepten şaşmış, bütün yolları  Kandil’e açılmıştır. HDP’nin kuklasına dönen, PKK’nın eline avucuna düşen CHP’nin  hali utanç vesikasıdır." değerlendirmesini yaptı.
 
"CHP’ye oy veren kardeşlerimiz şaşkın"
Mehmetlere kurşun sıkan, polislere pusu kuran, koruculara bomba atan,  kadınlara, kızlara, bebeklere, masum her insana ölüm saçan teröristlerle  mücadeleye karşı çıkan, "hayır" diyenin CHP olduğunu ve "bu güvenlik sorunu  partinin gelinen aşamada tarafını ve tercihini şeytandan yana kullandığını"  belirten Bahçeli, şunları söyledi:
"Aziz şehitlerimizin ruhu muazzep edilmiştir. Gazilerimiz müteessir  haldedir. CHP’ye oy veren kardeşlerimiz şaşkındır, şok halindedir. 'Bu kadarı da  fazla' diyen herkes CHP’nin, İP’in ve diğer vagon partilerin gerçek yüzlerini,  gerçek emellerini görmüş ve tanımışlardır. İyice sıkışan, manevra alanı daralan,  minderden kaçmak için çareler arayan Kılıçdaroğlu, soluğu bu defa da Yozgat’ta  almıştır ve aynen şunları dile getirmiştir: 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan  etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler.' Güler misiniz, ağlar mısınız?  Atalarımız boşuna söylememiş: Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü  şaşırmış. Atmaya niyeti olmayan korkak, taşın büyüğüne sarılırmış. Gerçekten de  Kılıçdaroğlu’nun hali pür melali tıpkısıyla budur.
 
Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil’de yuva değil, mağara delikleri vardır ve  kabul ettiğimiz tezkere sayesinde teröristleri o deliklerde Allah’ın izniyle yok  edeceğiz. Ağzına bir kez olsun PKK’yı al da görelim. Bir defa da olsa PKK’ya  'hainsin, katilsin, canisin' diyerek seslen de teröre karşı tavrını öğrenelim.  Sanıyorum bilmiyorsun, çünkü ilgilenmiyor, takip etmiyorsun, teröristler sadece  Kandil’de bulunmuyor, Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzey ve doğusunda da  yuvalanıyorlar. Ayrıca özgürlüğünü istediğin, neden içeride tutulduğunu devamlı  sorup sorguladığın Selahattin Demirtaş, Kandil yetiştirmesi azılı ve kanlı bir teröristtir.
 
Sayın Kılıçdaroğlu, eğer mertsen, eğer gücün yetiyorsa, eğer gözün  kesiyorsa, eğer kendine güveniyorsan HDP’li yoldaşlarının karşısına dikil de  Kandil’i yerle yeksan edeceğini söyle. Yozgat’a gidip bunu Bozok yaylasının  yiğitlerine değil, HDP’li bölücülerin, büyüsüne kapıldığın terör destekçilerinin  yüzüne haykır, haykır da adam mısın değil misin karar verelim. PKK’ya  'teröristsin' diyebiliyor musun? Demirtaş’a 'hainsin' diyebiliyor musun? Diyorsan  gir oyna, çık oyna; yok diyemiyorsan git Kandil’e, gir ağla, çık ağla."
 
"Bu mektup bir siyaset krizidir"
Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili  büyükelçilere yazdığı mektubu da eleştirdi. "Bu mektup bir siyaset krizidir. Bu  mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir." diyen Bahçeli,  Kılıçdaroğlu'nun baştan ayağa Türkiye alerjisiyle yazılmış satırlarda ayan beyan  jurnalcilik yaptığını dile getirdi.
 
Bahçeli, "Mezkur bu zillet mektubunu okuduktan sonra Kılıçdaroğlu’nun  şayet Türkiye’ye çekilmiş bir silah değilse biliniz ki esir edilmiş bir siyasetçi  olduğuna kesin kanaat getirmiş durumdayım. CHP Genel Başkanı’nın yabancı  sefirlere Türkiye’nin iç meselesi olan bir projeyle ilgili mektup yazıp casusluğa  heves etmesi hangi aklın ürünü, kimin telkini, kimlerin tertibidir?" diye sordu.  Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün? Seni ele geçiren, iradene  pranga vuran kimdir? İtiraf et de yardım edip elinden tutalım, ihbar et ki  düştüğün derin çukurdan seni çekip alalım. Türkiye’nin bir meselesini yabancı  büyükelçilere nasıl bir mantıkla, hangi hakla şikayet edip yardım dileniyorsun?  Ayrıca senin muhatabın büyükelçiler mi? Hiç mi gocunmadın, hiç mi utanmadın, hiç  mi sıkılmadın? Derdin varsa gidersin millete düşüncelerini paylaşırsın, yabancı  büyükelçilere ülkemizi, ülkemizdeki muazzam bir projeyi nasıl ispiyonlarsın? Ne  hakla kötülersin? 18 Ekim bildirisinin anlaşıyor ki siyasi ayağı sensin çünkü  süngü düşürmüş bir siyaset defosu, ona buna el açan mihnet ehlisin. Kılıçdaroğlu,  demokrasiye kara çalmış, leke sürmüştür. Emperyalizmin Türkiye’deki sürgit  kuluçkası olduğunu ispatlamıştır. CHP, milli iradeyle yollarını bir daha  kavuşmamak üzere ayırmıştır. Yabancılardan medet uman bir siyaset acizliğinin  Türkiye’nin geleceğinde olması artık imkansızdır.
 
CHP'ye gönül veren kardeşlerim ya Kılıçdaroğlu ve dar kadrosundan  derhal kurtulacak ya da partilerinin siyaset çöplüğüne gitmesini hüzünle  izleyeceklerdir. Kılıçdaroğlu, bir çuval inciri berbat etmiştir. Artık suyu  ısınmış, miadı dolmuştur. Bu siyaset kofluğunun buram buram jurnal kokan mektubu  gayrimillidir, gayriahlakidir, gayrimeşrudur, gayriciddidir, dahası millet ve  demokrasi karşıtıdır. Zillet ittifakının dikişleri sökülmüş, yama tutmadığı  ortaya çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, tarihinden de mi ders ve ibret almadın?  Nasıl bir hüsrandasın? Nasıl bir tüneldesin? Yabancı büyükelçilere mektup yazıp  Türkiye’yi ve İstanbul’u şikayet etmen ipliğini pazara çıkarmıştır. İstanbul’un  sorunlarını gidermek varken, misal olarak Türkiye’nin göz bebeği Kapalıçarşı  esnafımızın ağırlaşan ulaşım ve otopark sorunlarının çözümü hususunda Büyükşehir  Belediyesi üç maymunu oynarken, sen kime ne anlatmaya çalışıyorsun?"
 
Şehit yakınına küfre tepki
Milli ve manevi değerlerin sistematik şekilde tahrip ve taciz  edildiğini anlatan Bahçeli, millete yönelen her hakaretin kendilerini de incitip  yaralayacağını aktardı. Bahçeli, "Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına  küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu  ahlaksızlık, bu kansızlık; içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağlılık  ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır." diye konuştu.
 
"'Burası Kürdistandır' diyen bölücüye tık yok ama şehidin bacısına  ağza alınmayacak küfürler var." diyen Bahçeli, "İP Başkanı, yaptığını bulacak,  ettiğini çekecektir. Bu hayatın şaşmaz bir kuralıdır. Allah’tan niyazım, ne  yaptılarsa aynısıyla karşılaşmalarıdır. Benim, İmralı canisiyle mektup arkadaşı  olduğumu iddia eden İP Başkanı’na diyorum ki eğer bu iddianı ispat etmezsen  müfterinin en önde gidenisin. Neyse bildiğin açıklamalısın, hangi mektupları  gönderip aldığımızı paylaşmak mecburiyetindesin. Bakınız, şehidimizin bacısına  küfür eden alçağa CHP’den en küçük itiraz, en küçük tepki gelmedi, gelemedi. Her  konuda mikrofona koşan, çivi gördü mü eline çekiç alan yandan çarklı CHP  sözcüleri size ne oldu, nereye kaçtınız, hangi masa altına saklandınız?"  değerlendirmesini yaptı.
 
Bahçeli, şöyle konuştu:
"Şehit hepimizin şehidi, şehit ailesi hepimizin ailesidir. Emanete  hıyanet edenin ne imanı ne de insanlığı vardır. Ve bunlarla ilgili gereği mutlaka  yapılmalıdır. Biz biliyoruz ki şehit vurulunca değil unutulunca, aziz hatırasına  sövülünce ölür.
 
MHP ve onun sevdalıları bize bugünleri bahşeden kahraman evlatlarını,  onların babalarını, analarını, bacılarını, yetim yavrularını unutmayacaktır. Türk  milleti yaşadıkça hepsinin aziz hatıraları sonsuza kadar kalplerimizde  yaşayacaktır. Ben bu hissiyatla buradan bir kez daha milletimizin duygularını  vurgulamak istiyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız, hatıralarını ve mücadelelerini  asla unutturmayacağız. Sorulacak hesaplarını da yarına bırakmayacağız.
 
Türk milleti eşsiz sağduyusu ve metaneti ile yaşadığı ağır istismara  ve tahriklere karşı sükunetini bugüne kadar korumasını bilmiştir. Bundan sonra da  koruyacaktır. Biz milletimizle biriz, beraberiz, zira milletin ta kendisiyiz.  Şehitlerimize, gazilerimize düşmanlık besleyenler ise Mehmetçikleri şehit ederek  başkaldırmış isyan elebaşlarıyla; tüfeklerinden Türk kanı damlayan Balkan  çetecileriyle; işlerimize karışan ve milletimize hakaret yağdıran zalimlerle;  Orta Doğu’ya gözyaşı getiren Müslüman katilleriyle; çocuk, kadın, yaşlı demeden  milletimize kan kusturan Kandil kadroları ve İmralı canisiyle bir ve aynıdır."
 
Irak-Suriye tezkere kararının açık, hükmün sabit, milletin  beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, terör örgütleri için  artık hiçbir yerin emniyetli olmadığını kaydetti.
 
Bahçeli, "Gerekirse Kandil’e Türk bayrağı dikilmeli, gerekirse bir  şafak vakti hainler saklandıkları bütün inlerde basılmalıdır. Artık bu işin başka  çaresi kalmamıştır." dedi.

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