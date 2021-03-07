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Devlet Bahçeli'den kadına şiddet tepkisi: Tahammülümüz yoktur

07 Mart 2021 Pazar - 21:17 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 22:05

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde gerçekleşen kadına şiddet olayları hakkında sert mesajlar verdi.


Bahçeli, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 8 Mart Dünya Kadınlar  Günü'nün hemen öncesinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki şiddet ve cinayet  vakalarının "insanım" diyen herkesin kanını dondurduğunu ifade etti.
 
Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırıların,  toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef aldığını belirten Bahçeli,  "Samsun'un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski  eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan  alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye  zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Aydın'da ise 92 yaşındaki bir kadını, cinsel saldırıda bulunduktan  hemen sonra boğarak öldüren bir katilin Nazilli'de bir otel odasında  yakalandığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:
 
"Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması, insanlık onurunun  bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat  olan canavarın gözaltına alındığı esnada kameralara yansıyan, bileğindeki üç  hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu,  bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur."
 
"MHP, ambleminin istismarına asla göz yummayacaktır"
 
Bahçeli, gerek güvenlik güçlerinin, gerek adli makamların, gerekse de  partisinin Aydın il teşkilatının, üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında  ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmesini isteyerek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir  yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve  şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz  yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını  bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir.
 
Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla  lanetliyorum. Aydın'da katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyor,  Samsun'da menfur saldırıya uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi  iletiyorum."
 

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Milliyetçi Hareket Partisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadına şiddet
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