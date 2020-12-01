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Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Şerefsizliktir, kepazeliktir!

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 10:47 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 13:18

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bunlar yerli milli olamazlar. Bu milletin evladı asla olamazlar. CHP, Türkiye’ye cephe almış bir siyaset tablosudur. CHP milletvekilinin Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir." dedi


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılı kırk yaran tarihi  ve tecrübi aklın yol göstericiliğinde diyebiliriz ki, kadınların yok sayıldığı,  görmezden gelindiği, geri plana itildiği, şiddete maruz bırakıldığı toplumların  medeniliğinden, gelişmişliğinden, hatta insani değerlerinden bahsetmek mümkün ve  muhtemel bir hal özeti değildir." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada,  Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda  Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatarak,  Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan ekibi  ve federasyon yönetimini kutladı.
 
"Fırsat ve şans verildiği takdirde her insanımızın ilgi alanında  başarıdan başarıya koşacağını düşünüyorum. Çünkü insanımızın faziletine,  ferasetine, kalp temizliğine, ahlak ve adamlık seviyesine sonuna kadar  güveniyorum." diyen Bahçeli, özellikle Türk kadınının üstlendiği her sorumluluğun  hakkını vererek öne çıkmasının, hayatın her kesitinde serpilip sivrilmesi takdir  ve tebrik edilmesi gereken bir insanlık gerçeği olduğunu kaydetti. Bahçeli, şöyle  konuştu:
"Kadın hakkı bir insan hakkıdır, bir iman hakikatidir. Kadınları hedef  alan kaba, kırıcı, her neviden kötü muamele hem insan hakları ihlali hem de  insanlık onurunun inkarıdır. İnsani münasebetlerimizde, merhum Cemil Meriç'in de  ifade ettiği gibi, muhtaç olduğumuz şey ölçüdür, dengedir,  soğukkanlılıktır.Kılı kırk yaran tarihi ve tecrübi aklın yol göstericiliğinde  diyebiliriz ki, kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, geri plana  itildiği, şiddete maruz bırakıldığı toplumların medeniliğinden, gelişmişliğinden,  hatta insani değerlerinden bahsetmek mümkün ve muhtemel bir hal özeti değildir.  Bir toplumun yumuşak karnı, kırılma, belki de kopma noktası en mağdur durumdaki  ferdinin hassas ve nazik durumuyla bir ve aynıdır.
 
Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz vakalarıyla  birlikte ürpertici boyutlara ulaşmış istismar haberlerinin insan haysiyetine ve  toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir.  Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete kurban gitmeleri neresinden  bakarsak bakalım felakettir, rezalettir, cinayettir."
 
Atılması gereken adımın ilk halkasında kadına kadına yönelik şiddetin,  kadınlığın itibarına yönelmiş nefretin bütünüyle tasfiye edilmesi ve önüne  geçilmesinin yer aldığını vurgulayan Bahçeli, "Şiddet seli durmadan, şiddet  yangını söndürülmeden, gözünü kan bürümüş psikopatların kanlı emellerine set  çekilmeden kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacak, her teklif ve  temenni yetersiz olacaktır." dedi.
 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir masuma, bir garibe, savunmasız bir insana canavarca hislerle  saldırmak, insanlık haysiyetini taammüden zedelemek vandallıktır, aynı zamanda  büyük bir vebaldir. Şiddet varsa insanlık sukut etmiştir. Hiçbir kadın şiddete  müstahak değildir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir.  Kadınlarımızın toplum içinde olan veya olması gereken muteber ve muhterem  mevkileri insani gelişmişlik düzeyimizin alameti farikası, milletler  mücadelesindeki en muhkem, en müessir kozumuzdur."
 
Kadınların bugün hayatın her yerinde, her sahasında olduğunu belirten  Bahçeli, bütün kadınların çehresinin ışıklı, bakışlarının aydınlık yarınların  müjdesiyle dolu olduğunu söyledi.
 
"Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar  insandır, bizler ise insanoğluyuz." diyen Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün  "Dünyada hiçbir millet kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım,  milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim  diyemez." sözünün de değerli ve yerinde olduğunu vurguladı.
 
Bahçeli, kadınlara yönelik şiddetin kökünün kazınması gerektiğine  dikkati çekerek, "El birliği, güç birliği yaparak, partiler üstü bir anlayış  içinde hareket ederek suç üreten, suçlu çıkaran, suça teşvik eden fiili veya  potansiyel bütün toplumsal kaynakları A’dan Z’ye kurutmak, tedavi ve rehabilite  etmek şarttır." diye konuştu.
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ne  pahasına olursa olsun, ülkesine kara çalmanın hiçbir siyaset ve fikir adamını  şerefli yapmayacağını, bugüne kadar da yapmadığını söyledi.
 
Devletini, milletini küçük görenlerden, iç ve dış siyaset  mahfillerinde ileri geri konuşanlardan geçmişte namuslu bir siyaset adamı  çıkmadığını, bugün de çıkmayacağını belirten Bahçeli, "Muhasım güçlerin elinden  eteğinden tutanlar, onların ağızlarından çıkacak bir söze müzahir şekilde gelecek  planlaması yapmak için hazır kıta bekleyenler dik duramazlar, yerli olamazlar,  milli olamazlar, bu milletin evladı asla olamazlar." diye konuştu.
 
"İşte CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. CHP, Türkiye'ye cephe  almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur." ifadelerini  kullanan Bahçeli,  şöyle devam etti:
"Bizim CHP'yle sorunumuz, Türkiye'yle sorunu olduğu içindir. Bizim  CHP'yle sorunumuz sakat ve sancılı politikalarıyla ilgilidir. Geçen hafta, bir  bakıma CHP'ye oy vermeyen öğretmenlerimizi aşağılayan, onlara öğretmen demeyen  Kılıçdaroğlu'nun, sorarım sizlere neresi demokrattır? Öğretmene, işçiye, memura,  esnafa, emekliye, sanayiciye, işsize, çiftçiye verdiği oy kadar kıymet yükleyen  bir siyasi zihniyetin samimiyetinden, insan sevgisinden, müşfik ve muhik  muamelesinden söz etmek mümkün müdür?
 
CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür.  CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. Onlara karşı yapılan  haksızlıklar, saygısızlıklar diz boyudur. ABD'ye 'demokrasimize müdahale edin'  çığırtkanlığı yapan bir CHP'nin neresi doğrudur? Türkiye'yi yalanlarla dışarıya  jurnalleyen bir CHP'nin nesi düzgün, neresi dürüsttür?
 
Yine bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi  bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye  husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılan, satılmış görülen  yeri neresidir? Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Millet ve kanun ordusu oluşu  mu satılmış görülmektedir? Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, Barış  Pınarı Harekatı'ndan Pençe operasyonlarına kadar ova ova, dağ dağ, mağara mağara,  şehir şehir, deyim yerindeyse köşe bucak hainleri arayan, sonra bulan, bulduktan  sonra da imha eden kahramanlar mı satılmıştır? Sınırımızda nöbetçi, gökyüzümüzde  kartal, gönlümüzde şükran, dileğimizde dua, dilimizde Peygamber ocağı, tarihte  muzaffer bahadırlık olan kahraman Türk askeri mi satılmıştır?
 
Orduya 'satılmış' demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığın aleni  beyanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, bu zehirli ve zillet CHP  anlayışına diyorum ki; askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin  kutuplaşmadığı, kurcalamadığı, kaşımadığı, kanatmadığı, karıştırmadığı geriye ne  kalmıştır?"
 
"Boşa kürek çekiyorlar"
Devlet Bahçeli, Türk askerinin Libya'daki mevcudiyetinin, Doğu  Akdeniz'den Afrika içlerine, Suriye'den Katar'a, Dağlık Karabağ'dan Irak'a,  Afganistan'dan Kıbrıs'a kadar varlığının CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, SP'nin  ve bilumum çıkar ortaklarının uykularını kaçırdığını ifade ederek şunları  kaydetti:
 
"Batı'nın oyunlarına ses çıkaramayan densizler, Katar ile yatıp Katar  ile kalkıyorlar. Boşa kürek çekiyorlar, boşuna çırpınıyorlar. Bilhassa Türkiye,  hak ve menfaatlerini muktedir şekilde savundukça, Kılıçdaroğlu'nun gözüne perde,  gönlüne peçe iniyor. CHP sokakları tahrik etmiş, vatandaşlarımızı istismara  yeltenmiş fakat başaramamıştır. Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını manipüle  etmiş, ne var ki sonuç alamamıştır. Uluslararası toplumu, küresel kuruluşları,  husumet lobilerini kışkırtmış, velakin emeline muvaffak olamamıştır. Şimdi de  sırayı Türk askeri mi almıştır? Bu terazi, bu sıkleti çekmez, bu tekerlek bu  tümseği geçemez. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zilletin lekesi sürülemez.
 
Türkiye Cumhuriyeti, pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin;  arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı  bölücülerin; köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının; pos bıyıklarıyla,  doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline,  heveslerine, hedeflerine terk edilemez, Allah'ın izniyle de terk edilmeyecektir.  Artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü  haline gelen CHP bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. İşte zillet budur.  İşte hezimet budur. İşte dalalet, işte cehalet bu kirli anlayışla mündemiçtir."
 
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Aralık  Perşembe Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, her engellinin ihtiyaç  duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda  üstlerine ne düşüyorsa yapacakları sözünü verdi.
 
Engellilerin hayatlarını kolaylaştırma mücadelesini sürdüreceklerini  belirten Bahçeli, "Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Hiç kimse bana bir şey olmaz  dememelidir. Her insan esas itibarıyla bir engelli adayıdır. O kardeşlerimize  baktığımızda kendimizi görmeliyiz, empati yapmalıyız, aramızda duygudaşlık  köprüleri kurmalıyız." diye konuştu.
 
Hiçbir engellinin acınacak halde olmadığını, hiçbirisinin değersiz ve  önemsiz görülmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "MHP, bütün engelli  kardeşlerimizi bağrına basmaktadır. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Engelli  kardeşlerimizi sadece 3 Aralık’ta değil yılın her gününde hatırlayacağız, her an,  her zaman kalbimiz onlarla bir çarpacak." görüşünü dile getirdi.
 
"Cellat, ceberut ve çete ülkelerinden birisi"
Bahçeli, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı  silahlı saldırıda öldürülmesinin, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş  en vahim cinayetlerden birisi olduğunu söyledi.
 
Lanetledikleri bu hunhar saldırının çok organize şekilde icra  edildiğinin anlaşıldığını dile getiren Bahçeli, "Ziyadesiyle kırılgan halde  bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve  hukuk dışı arayışı, saldırıyı ve komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı  görmüyoruz." dedi.
 
Hem Orta Doğu hem Afrika'nın, istikrarsızlığın pençesinde, terörün  gölgesinde, rövanşist çatışmaların, misillemeye dayalı silahlı rekabetlerin tam  göbeğinde olduğunu belirten Bahçeli, "Uzun yıllardır mazlumların gözlerinden yaş,  gövdelerinden kan akmaktadır. Sömürgeciler insanlığın her kazanım ve değeriyle  savaşmışlardır. Dehşet verici adaletsizlik hepimizin malumudur. Bir gram elmas,  bir parça pırlanta, bir galon petrol veya bir metreküp doğal gaz insan canından,  insan varlığından, insan haysiyetinden önemli görülmüş, öncelikli sayılmıştır.  Demokrasi ve özgürlük boyası sürünmüş zalimler eliyle coğrafyalar sömürülmüş,  toplu katliamlar yapılmış, cinayetler işlenmiştir. Toprağın altı üstüne  çıkarılmış, üstündekiler de altına gömülmüştür. Fransa bu karanlık geçmişin  cellat, ceberrut ve çete ülkelerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.
 
Fransa'nın geçmişinde kan ve işgal olduğunu ifade eden Bahçeli, Fransa  Cumhurbaşkanı Macron'un iç siyasette sıkıştıkça, gelecek seçimleri kaybedeceğini  hissettikçe Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli arttırdığını söyledi.
 
Bahçeli, "Fransa; Doğu Akdeniz’de karşımızdadır, Libya’da  karşımızdadır, Suriye’de karşımızdadır, Dağlık Karabağ’da karşımızdadır,  Afrika’da karşımızdadır. Türkiye hakkın yanındadır, haklının yanındadır,  hakikatin yanındadır; Fransa’nın yanında olduğu da terör örgütleri, kanlı  şebekeler, bölücü mihraklar, paramiliter gruplar, denizlerde yan kesicilik yapan  korsanlardır." diye konuştu.
 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fransa’yı bilmek ve tanımak için Cezayir soykırımına, Ruanda  soykırımına, Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina Faso, Çad, Kamerun Cibuti katliamlarına bakmak yeterli değildir. Bu melanet istilacının hangi  canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep’ini, Adana’sını, Urfa’sını  incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir.  Antep’te, Kuvayı Milliye’ye erzak taşırken yakalanıp Dokurcum Değirmeni’nde  kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun  katili bu Fransa’dır. Tıpkı hendek kazan teröristlere karşı verilen mücadelede  olduğu gibi, Antep’te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız  düşman ülke bu Fransa’dır. Ahali namaza durmuşken, camilerimize top mermisiyle  saldıran ülke bu Fransa’dır. Özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik  diyorlar, bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar.
 
Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve  kağıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Neymiş, Senato  Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni küstahça tanıyormuş. Bu konuda Fransa hükümetine de  akıl ve hukuk dışı bir tavsiyede bulunuyormuş. TBMM’de grubu bulunan dört siyasi  partinin Fransa Senatosu kararına sert ve isabetli tepkisi kayda değer ve takdire  şayan bir duruşun belgesidir. Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu  gibi, tarihin yanlış tarafındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister  etmesinler, ister sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan  toprağıdır, Karabağ Türk’tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur. Tarih gözlerini  açtı, coğrafya uykusundan uyandı, Türklük ihtişamlı mazinin iradesiyle kutlu bir  istikbalin muhteşem rotasını çizdi. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur,  mücadeleden taviz yoktur."
 
"Türkiye'nin sıcak mesajlar verdiği bir dönemde..."
Bahçeli, Doğu Akdeniz’de yaşanan ve milli sabrı zorlayan  provokasyonların, Türkiye’ye karşı teşekkül etmiş husumet ve hıyanet cephesinin  bir yönüyle deşifresi olduğunu söyledi.
 
Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Almanya ve Fransa’da haftalardır  ırkçı ve İslamofobik saldırılar yaşandığını anımsatan Bahçeli, "Avrupa, insan  haklarıyla, insanlığın evrensel kazanımlarıyla yollarını kapanmamak üzere  ayırmıştır." dedi.
 
Yunanistan’da, seçilmiş İskeçe Müftüsüne karşı yapılan alçak ve ırkçı  saldırıyı kınadığını, gelinen aşamanın Avrupa’nın hüsranı olduğunu ifade eden  Bahçeli, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü, İrini Harekatı kapsamında, bir Alman  firkateyninin, hiçbir hukuk kuralıyla, hiçbir dostluk ilkesiyle bağdaşmayacak  şekilde Türk bandıralı bir ticaret gemisine baskın düzenlediğini hatırlattı.
 
Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin AB ile karşılıklı saygı ve eşit haklara  dayalı diyaloglarını canlandırmak için sıcak mesajlar verdiği bir dönemde,  üstelik 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi’ne sayılı  günler kala, Doğu Akdeniz’de vuku bulan provokasyonun izahı yoktur, ifadesi  yoktur, saklanacağı hiçbir kılıf da olamayacaktır. Bu korsan müdahale muhatap  hiçbir devletin yanına bırakılmamalıdır." diye konuştu.
 
Libya’ya kimlerin silah sevk ettiği, kimlerin Hafter’i desteklediğinin  ortada olduğunu dile getiren Bahçeli,  "Uluslararası deniz hukukunun mihenk taşı  olan ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği ilkesi yok sayılmıştır. Bize göre  İrini Harekatı Doğu Akdeniz’de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. 31 Mart 2020’den bu  tarafa devrede olan bu harekatın meşruluk temelleri zayıf, güvenirliği  sallantıdadır. Taraf ülkeler akıllarını başlarına devşirsinler, Doğu Akdeniz’de  önümüzü kesen kim olursa olsun her ihtimali göze almalıdır, bir yaparken bin  düşünmek mecburiyetindedir. Mavi vatana karşı boyun borcumuz neyse yapılması  gereken odur. Dileğimiz AB Liderler Zirvesi’nde aklı selimin hakim olması,  yaptırım yanlışına üye ülkelerin düşmemesidir. Yine dileğimiz, Doğu Akdeniz’de  sağduyunun, yapıcı ilişkilerin, dayanışmanın, eşit ve adil paylaşımın hakimiyet  kurmasıdır." ifadelerini kullandı.
 
"Hepinizden beklentim..."
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe  Komisyonunda kabul edildiğini hatırlatan Bahçeli, katkılarından dolayı  milletvekillerine teşekkür etti.
 
Bütçenin, 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Genel Kurul'da  görüşüleceğini bildiren Bahçeli, bu nedenle haftaya ve takip eden birkaç hafta  grup toplantısının olmayacağını söyledi.
 
Bahçeli, "Hepinizden beklentim, hazırlıklı ve sabırlı olarak Genel  Kurul görüşmelerini takip etmeniz, uzmanlık alanınıza uygun şekilde, Cumhur  İttifakı’nın ruhuna aynen riayet eden, titizlikle çalışmalarınızı yürütmenizdir.  Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tartışmalardan uzak durmanız, Kovid-19  salgınıyla mücadelede alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem  ve talimatımdır." dedi.
 
Bahçeli, milletvekillerinin yeni yıllarını da şimdiden kutladı.
 

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