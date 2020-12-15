Devlet 1000 lira verecek! Esnafa 1000 TL hibe desteği kimlere verilecek? E-devlet 1000 TL destek başvurusu!

Koronavirüs salgını nedeniyle esnafa 1000 TL destek ödemesi yapılacak. Esnafın yüzünü güldürecek destek haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıkladı. Peki, Esnafa 1000 TL devlet desteği kimlere verilecek? Esnafa 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 lira destek başvuru şartları ve E-devlet esnaf destek başvurusu ekranı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye'de salgın sürecinden olumsuz etkilenen kesimlere devlet salgının başından beri destek veriyor. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa da destek verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısından esnafa destek kararı çıktı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara yardım müjdesi duyurdu. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa Esnafa 1000 TL devlet desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa verilecek 1000 lira destek ödesinin 3 ay süreyle gerçekleşeceğini açıkladı. Peki, Esnafa 1000 TL devlet desteği kimlere verilecek? Esnafa 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 lira destek başvuru şartları ve E-devlet esnaf destek başvurusu ekranı...

Koronavirüs gündemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik kararlar alındı. 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den esnafa destek kararı çıktı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını talefi etmek için 1 milyon 239 bin 438 esnafa 1000 lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek ödemesi ile ilgili "Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

1000 LİRA KİMLERE VERİLECEK? İŞTE ESNAFA 1000 TL HİBE DESTEĞİ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hibenin kimlere verileceğini de açıkladı. Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır."" dedi.

İŞTE ESNAFA HİBE DESTEĞİ KAPSAMI

- Esnafa geri ödemesiz 1000 TL devlet desteği verilecek.

- Destek 3 ay süreyle verilecek.

- Taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.