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Devegeçidi köprüsü nerede? Devegeçidi Köprüsü ne zaman açılıyor?

09 Ocak 2021 Cumartesi - 14:30 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 14:31

Devegeçidi Köprüsü hizmete açılıyor. Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayacak. Peki, Devegeçidi köprüsü nerede? Devegeçidi Köprüsü ne zaman açılıyor? Ergani-Elazığ yolu ne zaman açılacak? İşte Devegeçidi köprüsü ile ilgili merak edilenler...


Diyarbakır'ı Elazığ’a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldı. Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştiriliyor. 
 
 
DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ
 
Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.
 
Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.
 
Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.
 
Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.
 
Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.
 

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