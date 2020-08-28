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Dev zırhlıların Umman'a teslimatını tamamladı

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 18:25 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 20:28

Savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Pars III 8x8 ve Pars III 6x6'ların farklı konfigürasyonlarından oluşan 172 zırhlı aracın son parti teslimatını gerçekleştirdi. FNSS, bundan sonraki süreçte araçların lojistik destek ihtiyacını karşılayacak.


 Türk savunma sanayisi, zırhlı kara  araçları alanında önemli bir ihracat projesini başarıyla tamamladı.  Uluslararası alanda önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinde FNSS  Savunma Sistemleri AŞ, bugüne kadar başarıyla sonuçlandırdığı projelere bir  yenisini ekledi. Dünyanın önde gelen firmalarını geride bırakarak Umman Kraliyet Kara  Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara yönelik ihaleyi kazanan FNSS, 20 Eylül  2015'te sözleşme imzaladı.
 
   Sözleşme doğrultusunda 8x8 zırhlı araçların ilki Temmuz 2017'de teslim  edildi. Umman Kraliyet Kara Kuvvetleri envanterine katılan Pars 8x8, özellikle  zorlu arazi şartlarındaki harekat ve farklı hedef tiplerine karşı atış  yetenekleriyle beğeni gördü. Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine sözleşme kapsamında Pars III 8x8 ve  Pars III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edildi.  Son olarak kurtarıcı araçların teslimatını gerçekleştiren FNSS, bundan  sonraki süreçte araçların lojistik destek ihtiyacını karşılayacak.  Teslimatlar kapsamında 25 ve 30 milimetre kule ile 12,7 milimetre  uzaktan komutalı kuleye sahip zırhlı muharebe araçları, 120 milimetre havan topu  taşıyan zırhlı havan aracı, zırhlı keşif ve gözetleme aracı, zırhlı komuta aracı,  zırhlı ambulans, zırhlı kurtarma aracı, zırhlı bakım aracı, zırhlı istihkam ve  KBRN aracı, zırhlı muhabere aracı kullanıma sunuldu.
 
 TSK envanterine de giriyor
 
  Pars araçları yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde  de yer almaya başlayacak. TSK'nin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında  geliştirilen Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç, 15 ay gibi kısa sürede montaj  aşamasına getirildi. Proje kapsamında ilk aşamada 12 araç teslim edilecek ve teslimatlar  2021 içinde tamamlanacak. Personelin karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla yeni  nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen araçlar, sahip oldukları  uzaktan komutalı silah sistemiyle de görevi esnasında maruz kalınabilecek  saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebilecek.
 
 İhracat başarısıyla devler listesine girdi
 
 FNSS, özellikle ihracat konusundaki başarısıyla bu yıl ilk kez  dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News  Top 100"e 98'inci sıradan girmeyi başardı. Şirket, geçen yıl büyük bölümü ihracat  faaliyetlerinden olmak üzere 374 milyon dolar ciroya ulaştı. İhtiyaca özel,  etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayıp  üreten FNSS, alanında dünya liderleri arasında yer alıyor. Ürünleri, farklı  ülkelerdeki kullanıcılar tarafından tercih edilen FNSS, bugüne kadar 4 binin  üzerinde zırhlı muharebe aracını kullanıcılarına ulaştırdı.  FNSS'nin yarattığı geniş ürün ailesi, 15 ton sınıfında paletli zırhlı  araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4x4'ten 8x8 taktik tekerlekli zırhlı  araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesi ve insanlı  ve insansız kulelere kadar uzanıyor.

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Pars III Umman savunma
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