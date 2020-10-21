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Dev vurgun! Tonlarca kaçak şarap ele geçirildi

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 18:16 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 18:18

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 20 ton kaçak şarap ele geçirildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube  Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepni?dere  Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
 
Kaçak içki ürettiği tespit edilen 12 kişiye ait evlere düzenlenen eş  zamanlı operasyonda, 20 tona yakın kaçak şarap ele geçirildi.
 
Ele geçirilen sahte şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest  bırakıldı.

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Manisa Turgutlu açak şarap
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