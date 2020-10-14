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Dev şirketten flaş karar! Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 20:31 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 20:31

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağı bildirildi.


Firmadan yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Yunanistan'daki üretim  faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye'de devam edileceği  belirtildi.
 
Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konuya ilişkin  yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin yüzlerce kişinin işsiz  kalmasına sebep olacağı ifade edildi.
 
POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta,  bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak,  BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz  etkileyeceği uyarısı yapıldı.
 
1865'de kurulmuştu
 
Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1  Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar avroya satılmıştı.
 
BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini  açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya  almıştı.
 
Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta  ülkedeki operasyonuna son vermişti.
 
Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17  dükkanını kapatmıştı.

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