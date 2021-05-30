Dev şirketten flaş karar! Türkiye'de telefon üretimine başladı

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün Türkiye'ye ilgisi devam ediyor. Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

Tesiste incelemelerde bulunan Varank, üretim bandından inen telefonları imzaladı.

KAPASİTE 450 BİN, HEDEF 1 MİLYON TELEFON

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek, "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var." diye konuştu.

TCL'nin hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar." ifadesini kulandı.