28 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.498 2.14 EURO 8,9290 -0.55
USD 7,3490 -0.88 ALTIN 435,120 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dev şirketten flaş karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 21:30 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 21:30

Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank, yeniden yapılanma kapsamında stratejisini yenileyerek 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.


Alman basınında yer alan haberlere göre,  Commerzbank’ın yeni üst  yöneticisi (CEO) Manfred Knof’un bankanın stratejinin yenilemesinin bir parçası  olarak 10 bin kişiyi işten çıkarmayı ve yüzlerce şubeyi de  kapatmayı planladığı  belirtildi.
 
Alman devletinin de hissedarı olduğu bankada işten çıkarmalar ve bazı  şubeleri kapatma dahil yeniden yapılanma uzun süredir gündemde yer alırken,  bankanın eski üst yöneticisi Martin Zielke, Temmuz 2020’de aniden istifa etmişti.
 
İşten çıkarmalar ve şube kapatma Zielke'nin istifası ve bazı  yatırımcıların eleştirilerinden sonra askıya alınmıştı.
 
48 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008’deki küresel  mali kriz sonrasında milyarlarca avroluk zarar etmiş, devlet yardımı almak  zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

Almanya Commerzbank banka
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.