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Dev şirketten flaş karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 18:00

ABD merkezli 3M, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında dünya genelinde 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla küresel ekonominin de değişim gösterdiğine işaret edildi.
 
Açıklamada, 3M'nin işletme modelini geliştireceği, maliyet yapısını  iyileştireceği ve inovasyonu hızlandıracağı kaydedildi.
 
Şirketin sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için küresel trendlere  odaklanacağı belirtilen açıklamada, operasyonların ve pazarlama yeteneklerinin  daha da geliştirileceği vurgulandı.
 
Açıklamada, küresel ölçekte 2 bin 900 çalışanın işinin yeniden  yapılanmadan etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.
 
3M Üst Yöneticisi Mike Roman, konuya ilişkin açıklamasında, Kovid-19  salgınının değişim hızını ve dünya çapında pazarları altüst ederek şirketlerin  daha hızlı uyum sağlama ihtiyacını artırdığını belirtti.
 
Yeni çalışma modelinde önemli fırsatlar gördüklerini vurgulayan Roman,  operasyonlarını düzene koymak için daha fazla eylemde bulunduklarını ve şirketi  daha fazla büyüme ile üretkenlik sağlayacak şekilde konumlandırdıklarını aktardı.
 
Yeniden yapılanma kapsamında şirketin çevrim içi faaliyetlerine daha  fazla odaklanmayı hedeflediği belirtilirken, dijitalleşme karşısında şirketin  etkinliğini artırmak ve pazarlamayı güçlendirmek için analitik ile veri  kullanımına başlayacağı kaydediliyor.

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ABD 3M koronavirüs
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