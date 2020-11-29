Dev şirkette flaş gelişme! 91 yıl sonra ortaklık sona erdi

Dünyanın önde gelen gıda ve kozmetik üreticilerinden biri olan Unilever, bugünden itibariyle artık sadece İngiliz şirketi.

Unilever'in 91 yıldır devam eden Hollanda - İngiliz şirketi unvanı sona erdi. İkili yapıdan kurtulmak isteyen gıda ve kozmetik devi, Rotterdam'daki merkezini Londra 'ya taşıdı.

İngiltere kökenli Lever Brothers ile Hollandalı Dutch Margarine Unie'nin birleşmesi sonucu 1 Ocak 1930'da kurulan Unilever, o günden bu yana dünya çapında faaliyet gösteren İngiliz - Hollanda şirketi oldu.

Hollanda hükümetinin büyük şirketlere yönelik temettü vergisi kolaylığı kararı üzerine Unilever, 2018 yılında merkezini Rotterdam'a taşıdı.

O zaman tamamen Hollandalı olmak isteyen şirketin bu kararı, etkili İngiliz hissedarların muhalefetiyle karşılaştı.

Hollanda'nın büyük şirketlere yönelik temettü vergisinin kaldırılmasını iptal etmesi ve Unilever'deki ikili yapı, zaman içinde şirkette sıkıntıya yol açmaya başladı.

Hollandalı ve İngiliz hissedarların yaptığı anlaşma ve İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından, Unilever'deki ikili yapının sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

İngiltere'deki mahkeme, bu ayın başında Unilever'in kağıt üzerinde sadece İngiliz şirketi olarak kalma kararını onayladı. Bu onay çerçevesinde, Unilever'in 29 Kasım'dan itibaren yüzde 100 İngiliz şirketi olması kesinleşti.