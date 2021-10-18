Dev şirket Türkiye'de mağaza açıyor!

Malezyalı ev geliştirme mağazası zinciri MR D.I.Y, Türkiye piyasasına giriyor. İlk mağaza kasım ayında İstanbul’da açılacak. 2022 yılı sonuna kadar 50 mağazaya ulaşmayı hedefleyen şirket eleman alımına başladı

Türkiye’ye uzaklardan önemli bir yabancı yatırım geliyor. Malezya lı ev geliştirme mağazası zinciri MR. D.I.Y, 12 Kasım’da ilk mağazasını İstanbul ’da açıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, marka Türkiye’de 2021 yılı sonuna kadar 5, 2022 yılında ise 50 mağaza açacak. Malezyalı marka Anadolu ’ya da yayılacak.

Marka, hırdavat, ev gereçleri & dekorasyon , elektronik, kırtasiye, spor malzemeleri ve diğerden (oyuncaklar, otomotiv aksesuarları, takı ve kozmetik) oluşan toplam 5 ana kategoride ortalama 18 bin ürün çeşidi sunuyor.

Markanın Türkçe web sitesi de kuruldu. www.mrdiy.com.tr adresinden hizmet veriyor olacak.

Avrupa ve Rusya yolda

Malezyalı zincirin Türkiye’de ülke başkanı da atandı. Türkiye operasyonunu Dilara Neyisçi Çağlı yönetecek. Ayrıca markanın işe alma siteleri üzerinde de eleman alım ilanına çıktığı görülüyor. Yüzlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

MR D.I.Y, Güneydoğu Asya’nın ev geliştirme konusundaki en büyük markası.

2005 yılında tek mağazayla başladığı Malezya’da 827 mağazası, Malezya ve Brunei ’de toplam 80 milyon müşterisi var. Fiziksel mağazalar yanında online’dan da hizmet veriyor. MR D.I.Y’ın bu ülkeler dışında Kamboçya’da iki, Tayland ’da 304, Filipinler ’de 127, Singapur ’da 230, Hindistan ’da ise 34 mağazası var. Türkiye, grubun coğrafyası dışında faaliyet göstereceği ikinci pazar ve gireceği dokuzuncu ülke olacak. Markanın buradan Avrupa ve Rusya’ya da açılabileceği belirtiliyor. MR D.I.Y Group bünyesinde MR Toy, MR Dollar gibi markalar da var. MR D.I.Y’in sloganı ise ‘her zaman düşük fiyat’.

Pandemide gelirlerini ikiye katladı

Malezyalı MR D.I.Y, 30 Temmuz ’da sona eren ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre grup ikinci çeyrekte 759 milyon Malezya Ringgit’i (yaklaşık 182.5 milyon dolar) gelir açıkladı. Grup bir önceki yılın aynı dönemine göre ise gelirlerini yüzde 47 oranında artırdı.