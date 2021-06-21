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Dev şirket teklifi beğenmedi! 66 milyar liralık satış iptal oldu

21 Haziran 2021 Pazartesi - 10:37 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 10:37

Market zincirinden şaşırtan karar! 66 milyarlık dev anlaşma iptal edildi. İngiltere'nin en büyük dördüncü süpermarket zinciri Vm Morrisonms, Clayton ve Dubilier&Ricer'ın yaptığı 5.5 milyar sterlinlik satın alma teklifini reddettiğini duyurdu.


İngiltere'nin büyük perakende zincirlerinden Vm Morrisons'a yapılan satın alma teklifi reddedildi. Vm Morrisons'u satın almak isteyen Clayton, Dubilier&Rice 5.5 milyar sterlin teklifte bulunmuştu. Yaklaşık olarak 66 milyar liralık teklifi reddeden Morrisons yönetim kurulu, fiyatın düşük olduğunu öne sürdü.
 
HİSSE BAŞINA 2.3 STERLİN
 
Yatırım şirketi Clayton, Dubilier&Rice, Vm Morrisons için hisse başına 2.3 sterlin teklifte bulunmuştu.
 
122 YILLIK ŞİRKET
 
Tesco, Sainsbury's ve Asda'nın ardından en büyük 4'üncü perakende marketi olan Vm Morrisons 122 yıldır İngiltere'de faaliyet gösteriyor. 132 bin çalışanı bulunuyor.

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