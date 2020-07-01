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Dev şirket 15 bin kişiyi işten çıkaracak

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:48 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 17:48

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yaklaşık 15 bin kişinin işte çıkarılacağını duyurdu.


Airbus’tan yapılan açıklamada koronavirüs (Kovid-19) salgınının  etkileri nedeniyle 2021 yılının yaz dönemine kadar yaklaşık 15 bin çalışanın  işine son verileceği kaydedildi.
 
Açıklamada şirketin Fransa’daki operasyonlarında çalışan 5 bin,  Almanya’daki operasyonlarında çalışan 5 bin 100, İngiltere’deki operasyonlarında  çalışan 1700, İspanya’daki operasyonlarında çalışan 900 kişinin işten  çıkarılacağı kaydedildi.
 
Açıklamada şirketin geriye kalan küresel operasyonlardan ise toplam  2300 kişiyi işten çıkaracağı belirtildi.
 
Airbus’ın açıklamasında ticari uçuşların son aylarda yaklaşık yüzde 40  azaldığı, 2023 yılından önce salgın öncesindeki seviyelerine dönmenin  beklenmediği, hatta toparlanmanın 2023 yılının sonlarını bile bulabileceği  kaydedildi.
 
Airbus küresel operasyonlarında toplam 134 bin kişiye istihdam  sağlıyor.

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Airbus uçak üreticisi
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