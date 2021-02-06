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Dev proje hayata geçirildi! Bakan duyurdu

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 13:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda her biri stratejik adımlar olan dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma  Töreni'nde yaptığı konuşmasında, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde  bulunan Malatya'nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu  taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip  olduğunu, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen  gösterdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında "hava yolu halkın  yolu olacak" dediğini ve bu alanda büyük bir atılımı başlattığını dile getiren  Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseldiğini, iç  hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetinin 7 merkezden 56 noktaya  çıktığını ifade etti.
 
50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının 127 ülkede 329  noktaya ulaştığını, 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu  trafiğinin 2019 yılında 210 milyona ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle  konuştu: "Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına  girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerimizi  bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde  altyapı projelerini hayata geçirerek dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç  haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek  yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir  devlet aklının eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız  cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim.
 
Herkes 'İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın,  çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın' diyoruz. Bu da tamam ama bu dilekler de  maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler,  bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz'e hakim limanlar, uzaya  gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma  ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme  kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar."
 
Sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve  ticaretin baş aktörü olan hava yolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını  çok iyi bildiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan hava yolu yatırımlarının, bu  alanda Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde  getirdiğini söyledi.
 
Kentin hava yolu ulaşımında 2003 yılındaki 89 bin olan yolcu sayısının  2019'da 750 bine yükseldiğini, 2020'de ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19)  rağmen 478 bin 546'ya ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Malatya'nın son  19 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini, ekonomisinin büyüdüğünü, refahının  arttığını, daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu anlattı.
 
Yolcu kapasitesi 2,5 milyona çıkacak
 
Hava yolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin, giderek hız  kazanması nedeniyle yapılan genişletmelerin ileriye yönelik istenilen ihtiyacı  karşılayamayacağını tespit ettiklerini, bu amaçla bugünün şartlarına uygun  Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binası inşasına karar verdiklerini dile  getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bugün de yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve  gururunu yaşıyoruz. Malatya'ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının  yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracağız.  Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2,5 milyon yolcuya  çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare  büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası,  havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık  otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç  sahasını da inşa edeceğiz. Yani, Malatya'ya dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan  modern bir havalimanı yapıyoruz. 7. Ana Jet Üs Komutanlığına ait Akaryakıt  Hizmetleri Takım Komutanlığı Binası ve Nizamiye Binası da yapacağız. Yeni  terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya hava yolu taşımacılığı  ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve  yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı  sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek."
 
Şehit Gaffari Güneş Köprüsü Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenle  açılacak
 
Terminal binası haricinde Malatya için ikinci bir müjdesi daha  olduğunu belirten Karaismailoğlu, Malatya-Hekimhan-Sivas arasındaki bölünmüş yol  bütünlüğünü sağlamak için inşa ettikleri Tohma, yeni adıyla Şehit Gaffari Güneş  Köprüsü'nü Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenle açacaklarını anlattı.
 
Her iki projenin de Malatyalı vatandaşların yaşam kalitesini  yükseltmek için hayata geçen dev eserler olarak tarihteki yerini alacağını ifade  eden Karaismailoğlu, "Her zaman göz bebeğimiz olan Malatya için, ulaşım ve  haberleşmenin farklı alanlarında bugüne dek durmadan çalıştık. 2003 yıl öncesi 36  kilometre bölünmüş yolu vardı 443 kilometreye yükselttik. Malatya'yı Elazığ'a,  Diyarbakır'a, Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık.  Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya  devam edeceğiz. Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa  edeceğiz. Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın başta Malatya olmak üzere  tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."  ifadelerini kullandı.
 
2023'de hizmete açılacak
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel  Müdürü Hüseyin Keskin de yolcuların ve Malatya'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak  şekilde tasarlanan Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın muhteşem bir eser  olduğunu söyledi.
 
Keskin, 195 milyon liraya ihale edilen projenin Şubat 2023'de  tamamlanacağını belirtti. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Malatya Valisi Aydın  Baruş'un da konuştuğu törende daha sonra terminal binasının temeli atıldı.

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