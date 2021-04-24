Dev operasyonun şifreleri ortaya çıktı: Aylarca sürdü, ajanlar ve...

Güvenlik kaynakları, TSK'nın dün gece Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatının Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı bitirme kararlılığının en önemli göstergesi olduğu değerlendirmesi yaptı. Harekatın başarılı şekilde başladığı ve sürdürüldüğünü belirten güvenlik kaynakları, operasyonun etkinliğinde 3 temel faktörün rol aldığını bildirdi. Buna göre hedeflerin belirlenmesinde son teknoloji ürünlerin kullanılması, MİT'in bölgedeki güçlü yerel ağından üst seviyede yararlanılması ve devletin güvenlik birimlerinde teknik kapasitenin artmasına dikkat çekildi.

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Türkiye aylardır Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) ve Irak Merkezi hükümeti ile güvenlik bürokrasisi ve askeri seviyede görüşme trafiği yoğunlaştırdı. Türkiyenin terör örgütü PKK yı bitirme kararlılığı vurgulanan görüşmelerde, örgütün bölgedeki varlığının hem Irak hükümeti hem KIBY için risk oluşturduğu anlatıldı. TSK nın yapacağı harekatlarda KIBY ve Irak Merkezi hükümeti ile ortak hareket edilmesi konuşuldu.

TERÖRİSTLER MERKEZ KAMPLARI VE BARINAKLARI BOŞALTTI

Terör örgütü operasyonun hedefindeki bölgede merkezdeki kampları ve barınakları boşaltarak kırsal bölgede mağaralara çekildiği, Kandilin de aralarında olduğu kamplara bu nedenle öncelikli yıpratma amaçlı hava operasyonu planlandı. Örgütün hangi mağaralarda bulunduğu, mağaraların özellikleri, giriş ve çıkış noktaları, teröristlerin kaçış güzergahları gibi bilgiler MİTin yerel ajan ağıyla belirlendi. Son teknoloji ürünler kullanılarak örgüt güvende olduğunu düşündüğü bölgelerde açığa çıkartıldı. Artan teknik kapasite sayesinde izleme ve takip önemli sonuçlar verdi.

SİNCAR HALKI PKKDAN KURTARILMAK İSTİYOR

Öte yandan bölge kaynakları TSKnın örgütün kamplarına yönelik harekatından sonra hedefi Sincar olacağı değerlendirmesi yapıyor. Terör örgütü PKKnın varlığından Sincar halkının büyük rahatsızlık duyduğunu belirten güvenlik kaynakları önce 200 bin üzerinde bir nüfusa sahip olan bölgenin işgaller sonrası boşaldığını belirtti. Nüfusun çoğunluğunu Sünni Arapların oluşturduğunu ancak, terör örgütü PKK işgalinden sonra tehdit, baskı ve sürgünler nedeniyle kaçmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Halen bölgede yaşayan halkın da örgütten büyük rahatsızlık yaşadığı, bu nedenle TSK operasyonunu desteklediğini belirten kaynaklar, halkın Sincarın TSK operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenmesini ve Irak merkezi yönetimi kontrolüne girmesini istediğini bildirdi.