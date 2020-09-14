14 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 0.42 EURO 8,9020 0.54
USD 7,5000 0.37 ALTIN 471,460 1.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dev operasyon! Yüzlerce kilo ele geçirildi!

DHA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 21:03 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 21:03

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko- terör operasyonunda, 669 kilo esrar, 510 bin kök hint keneviri ile 5 bin skunk bitkisi ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personel görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' sürdürülüyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesindeki Panaf ve Dablo mezralarında arama yapan güvenlik güçleri, 18 farklı noktada 669 kilo esrar. 510 bin kök hint keneviri, 5 bin skunk bitkisi ve kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortum geçirdi.
 
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, hint keneviri ile skunk bitkisi numune alınmasının ardından imha edildi.
 

ETİKETLER

Diyarbakır Lice esrar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.