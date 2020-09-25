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Dev operasyon! 100 şüpheliden 50'si yakalandı

25 Eylül 2020 Cuma - 16:59 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 16:59

2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüpheliden 50'si yakalandı.


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2011 kpss fetö soruşturma
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