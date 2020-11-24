Dev gök taşı Dünya'ya doğru geliyor! Şoke eden açıklama NASA'dan geldi...

Dünyayı şoke eden açıklama NASA'dan geldi. 822 metre büyüklüğünde olan gök taşı için kritik tarih 29 Kasım...

Dünya'ya doğru hızla gelen bir gök taşıyla ilgili NASA'dan açıklama yapıldı.

NASA, 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin, 29 Kasımda Dünyaya yakın geçeceğini açıkladı.

Asteroitte bulunan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

NASA yetkilileri, asteroidin,büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, asteroit, Dünyaya Yakın Obje (NEO) olarak sınıflandırıldı.

Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir.