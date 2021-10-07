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Dev bankaya büyük ceza! Kara para aklama...

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 15:57 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 15:57

İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin yaklaşık 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.


İngiliz denetim kuruluşu FCA’den yapılan açıklamada, bankanın 7 Kasım  2013 ile 23 Haziran 2016 tarihleri arasında Fowler Oldfield Ltd'nin hesabıyla  ilgili olarak kara para aklama karşıtı mevzuatın gerekliliklerine uymadığı  bildirildi.
 
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FCA savcısı Clare Montgomery,  şirketin kurumsal müşteri olarak kabul edildiğinde tahmini cirosunun yılda 15  milyon sterlin olduğunu ve yaklaşık 5 yıl boyunca hesaba 365 milyon sterlin  yatırıldığı kaydedildi.
 
Bankanın "hesaba nakit yatırılmasını kabul etmemesi gerektiği"nin  hatırlatıldığı açıklamada, bunun aksine bankanın toplam meblağın yaklaşık 265  milyon sterlinlik kısmını nakit olarak hesaba geçtiğine vurgu yapıldı.
 
Bankaya ne kadar para cezası verileceğine ilişkin bilgi verilmezken,  İngiliz basınında konuya yakın avukatların kararın ardından “büyük bir para  cezası” beklediği ifade edildi.
 
NatWest’ten yapılan açıklamada, “2012 ile 2016 yılları arasında  müşterilerimizden birinin kara para aklamasını yeterince izleyemediği ve  dolayısıyla engelleyemediği için çok üzgünüz.” İfadesine yer verildi.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen bankanı üst yöneticisi  Alison Rose ise "NatWest'in mali suçları tespit etme ve önleme konusunda hayati  bir rolü var. Üçüncü şahıslar tarafından kara para aklamayı önleme  sorumluluğumuzu son derece ciddiye alıyoruz.” İfadelerini kullandı.
 
2008 finansal krizinin ardından 45 milyar sterlin karşılığında İngiliz  hükümeti tarafından kurtarılan bankanın hisselerinin yüzde 55’i halen kamuya ait.
 

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