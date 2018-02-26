Dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 60 kişi adliyeye sevk edildi

Örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 kişiden 60’ı Kocaeli'de adliyeye sevk edildi.

