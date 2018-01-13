Deterjan yediler!

Her gün bir yenisi eklenen sosyal medya çılgınlıklarında son trend; deterjan kapsülü yemek! Doktorlar, belki de şimdiye kadar ki en ölümcül internet akımının tehlikeleri konusunda gençleri uyarıyor.

Sosyal medya akımları bitmek bilmiyor. Gençler arasında yaygınlaşan tuhaf trendlerden sonucusu ise kapsül deterjan yemek! Şimdiye kadarkiler arasında belki de en tehlikelisi olan bu yeni çılgınlığın gençlerin canına mal olmasından korkuluyor.

DOKTORLAR UYARIYOR

Potansiyel olarak son derece ölümcül bir meydan okuma ile gençler kapsül deterjanları çiğniyor. Doktorlar gençleri "Tide Pod Challenge" adı verilen bu yeni moda çılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarıyor.

ZEHİR İÇERİYOR

Ergenlik çağındaki gençlerin çiğnedikleri bu tabletler oldukça tehlikeli birer zehir aslında. Çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan çeşitli tür kapsül deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içeriyor ve son derece toksik. Tüketildikleri takdirde inanılmaz derecede büyük sağlık sorunlarına yol açabilirler.

HER ŞEY BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İLE BAŞLADI

2017'de bir üniversite öğrencisi, çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek "Do not Eat Laundry Pods" (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladı. Genç öğrenci, sizin için ne kadar kötü olduklarını araştırdıktan sonra bütün bir kaseyi yedi. Video viral hale geldikten kısa bir süre sonra deterjan kapsüllerini yiyenlerin videoları sosyal medyada patladı.

ŞİMDİDEN 40 VAKA MEVCUT

2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı bulunmak olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edilmiştir.

Geçmişte bu kapsülleri sindirme sebebiyle en az 10 ölümün rapor edildiği biliniyor.