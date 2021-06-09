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Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başlıyor! Tarih belli oldu!

09 Haziran 2021 Çarşamba - 11:05 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 11:05

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın (DYK) tarihi belli oldu. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek. Peki, Yaz DYK kursu ne zaman? DYK başvurusu nasıl yapılır? DYK başvuru alınacak mı? MEB yaz kursları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) destekleme ve yetiştirme yaz kursları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, DYK kurslarının başlayacağı tarihi açıkladı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek. Peki, Yaz DYK kursu ne zaman? DYK başvurusu nasıl yapılır? DYK başvuru alınacak mı? MEB yaz kursları ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
 
 
YAZ DYK KURSU NE ZAMAN?
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve  mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını  bildirdi. 
 
YAZ KURSLARINA KİMLER KATILACAK? 
 
Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, yaz kursları resmi okullarda öğrenim  gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek.
 
KAÇ AY SÜRECEK? 
 
Destekleme ve Yetiştirme kurslarında eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
 
KURSLAR YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK? 
 
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı,  fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en  fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
 
Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar,  salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul  pansiyonlarında kalabilecek.
 
Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki  mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle  uyulacak.

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