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Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başlıyor! İşte MEB e-Kurs başvuru ekranı!

17 Ağustos 2021 Salı - 11:29 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 11:29

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik yürütülen Destekleme ve Yetişme Kurslarına başvurular başlıyor. MEB 24 Ağustos ile 30 Ağustos tarihlerinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nasıl yapılır? MEB e-Kurs başvuru ekranı!


MEB açıkladı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru takvimi belli oldu. 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kursları'na başvurular başlıyor. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nasıl yapılır? MEB e-Kurs başvuru ekranı!  
 
 
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24-30 Ağustos tarihlerinde alınacak. Kurslar 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos'ta tamamlanacak.
 
Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak.
 

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