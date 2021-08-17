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Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başlıyor! İşte MEB e-Kurs başvuru ekranı!

Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başlıyor! İşte MEB e-Kurs başvuru ekranı!