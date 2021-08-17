Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başlıyor! İşte MEB e-Kurs başvuru ekranı!

MEB açıkladı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru takvimi belli oldu. 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kursları'na başvurular başlıyor. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nasıl yapılır? MEB e-Kurs başvuru ekranı!
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24-30 Ağustos tarihlerinde alınacak. Kurslar 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos'ta tamamlanacak.
Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak.