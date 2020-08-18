Destekleme kursları ne zaman başlıyor? Özel okullarda destekleme kursu yüz yüze mi? Destekleme kursu başvuru tarihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin bir genelge yayımladı. Yeni açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği genelgeye göre Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumları istemeleri hâlinde 17 Ağustos’tan itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. Peki, destekleme kursları ne zaman başlayacak? Destekleme kursu yüz yüze mi olacak?

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim geçtiğimiz yılki eğitim-öğretim döneminden itibaren yapılmıyor. Okullar bu yıl 21 Eylül'de açılacak. Bazı özel okullar velilerden aldıkları eğitim ücretlerini iade etmemek için ise tüm sınıflarda "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitim başlattı. Peki, Özel okullarda destekleme kursu yüz yüze mi olacak? Destekleme kursları ne zaman başlıyor?

DESTEKLEME KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos’tan itibaren başlayacağı için resmi ve özel okulların tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak. 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda 21 Eylül’den itibaren başlanacak. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos’ta görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak. Okul öncesi ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül’den itibaren başlayacak. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle mezunlara yönelik olarak, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

ÖZEL OKULLARDA DESTEKLEME KURSU YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu"na izin verilmeyeceğini açıkladı. Bakan Selçuk kararla ilgili "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek’’ ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 30 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak. Bakanlık ayrıca 21 Eylül'de yüz yüze eğitim-öğretime başlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını da duyurdu.