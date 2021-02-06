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Destek Yatırım Bankası kuruldu

06 Şubat 2021 Cumartesi - 7:33 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 7:33

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verdi.


Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı.
 
Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.
 
TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR
 
Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.
 
Mevduat bankaları 32
Kalkınma ve Yatırım bankaları 15
Katılım bankaları 6
TMSF bünyesindeki bankalar 2

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