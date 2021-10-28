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Destek veriliyor! Resmen açıklandı, 600 lira...

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 10:00 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 10:07

Destek müjdesi geldi. 600 lira destek ödemesi yapılacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yaş sınırı da değişti. Hayvancılık desteklerinden yararlanılması için belirlenen düve ve ineklerin buzağılama yaş sınırlarında 60'ar gün artışa gidildi.


2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda  Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Kararla hayvancılık destekleri kapsamında buzağı-malak ve dişi manda  desteğine ilişkin hüküm değiştirildi.
 
Buna göre, desteklerden yararlanılması için 4 ay ve üzeri yaştaki  düvelerin ilkine buzağılama yaş sınırı en fazla 810 günden 870 güne çıkartılırken  ineklerde de iki buzağılama arasındaki süre en fazla 450 günden 510 güne  yükseltildi.
 
Karara göre, söz konusu düve ve ineklerin buzağılarına hayvan başına  370 lira, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya  bu ırakların Tarım ve Orman Bakanlığınca izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına hayvan başına 600 lira destek ödeniyor.
 
Karar, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'te  yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

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