01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.508 2.47 EURO 8,7240 -2.73
USD 7,2360 -2.55 ALTIN 404,980 -1.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Destek paketi! Açıklama geldi, detaylar belli oldu

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 15:49 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 15:49

Dev banka duyurdu. Yeni destek paketi hazırlandı. VakıfBank tarafından yapılan açıklamada destek paketinin detayları paylaşıldı. VakıfBank, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ'lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladı.


 
VakıfBank açıklamasına göre, Türkiye’de salgının ekonomik etkilerini  azaltmak amacıyla Dünya Bankası’ndan uzun vadeli kaynak temin eden Banka,  işletmelere özel hazırladığı paketle reel sektöre destek olmaya devam ediyor.  Salgın Destek Paketinden, Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında  çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.
 
Açıklamada aktarılanlara göre, salgın şartlarına uyum sağlamak için iş  ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına  uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler  destekten faydalanabiliyor. İşyerinin düzenli dezenfekte edilmesi, çalışan  sağlığı düzenlemeleri, sosyal mesafeyi iyileştirmek için işyeri ortamında yapılan  yenilemeler, salgın önlemlerini veya salgın ortamında dijitalleşme ve otomasyonu  artırarak yeni ürün ve hizmetler yaratma, yeni pazarlama kanallarını ve yeni iş  çözümlerini hayata geçirmek için yapılar harcamalar bunlar arasında yer alıyor.
 
İşletmelere 6 milyon dolara kadar kredi imkanı
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar  Üstünsalih, "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte, Dünya  Bankası ile yıllardır devam eden iş birliğimizin devamı niteliğinde uygun  maliyetli ve uzun vadeli yeni bir  kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Bu aynı zamanda VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde  sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor." ifadelerini  kullandı.
 
Üstünsalih, "Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve  muadili TL, avro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon  dolar ve muadili TL, avro olabilecek." açıklamasında bulundu.
 
 "Kadınlara özel destek"
 
Salgın Destek Paketi kapsamında yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne  alınarak salgından en  çok etkilenen KOBİ’leri, kadın girişimcileri, genç  işletmeleri ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaları  desteklemeyi hedeflediklerini belirten Üstünsalih, "İnanıyorum ki bu kredilerimiz  işletmelerimize iyi gelecek. Dünya Bankası’ndan sağladığımız toplam 250 milyon  dolarlık kaynağın 100 milyon dolarlık kısmı, SADEK-Kadın İşletmesi, 5 yaşa kadar  işletme ve gelişen bölge işletmesi özelliği taşıyanlara, 125 milyon dolarlık  kısmı ise SADEK-diğer işletme özelliği taşıyan işletmelere kullandırılacak.  Kaynağın 25 milyon dolarlık kısmı ise 'Salgın Destek Paketi'nden faydalanabilecek  işletmelere kullandırılacak." bilgisini paylaştı.
 
"İstihdamın korunması ve artırılması konusunda da hedefimize  ulaşmayı amaçlıyoruz"
 
Söz konusu paket kapsamında kredi vadesi boyunca istihdamını koruyan  veya artıran işletmelere kredi vade yapısında teşvik uygulanacağının da aktaran  Üstünsalih, "Kredi vadesi boyunca istihdam sayılarını koruma veya artırmayı  taahhüt eden firmalarımıza, 60 ay vadeye kadar aynı faiz oranlarıyla kullandırım  yapacağız. Böylelikle istihdamın korunması ve artırılması konusunda da hedefimize  ulaşmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

ETİKETLER

VakıfBank VakıfBank duyuru VakıfBank açıklama banka açıklama banka duyuru vakıf vakıf duyuru VakıfBank kredi VakıfBank ATM VakıfBank kart VakıfBank MIR banka müşteri VakıfBank müşteri kredi KOBİ KOBİ kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.