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Destek ödemesi yapılıyor! 'Acil ihtiyaçlar için...'

DHA |  19 Mart 2021 Cuma - 11:27 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 11:40

Hükümet harekete geçti. Destek ödemesi başladı. Bakan Selçuk duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada yangın felaketinin yaşandığı Artvin’in Yusufeli ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlara maddi destek yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar için 1,5 milyon lira kaynak ayrıldı.


Devlet destekleri sürüyor. Ekonomik olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar maddi olarak destekleniyor. Son olarak  Artvin'de yaşanan yangın nedeni ile mağdur olan vatadanşar için yapılan destek ödemeleri açıklandı.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarınının karşılanması için 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
 
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.
 

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