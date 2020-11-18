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Destek ödemelerinden yararlanmak için başvuru süreci başladı

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 9:12 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 9:12

Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, 27 Kasım Cuma günü mesai saati sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt  Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri  Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri  Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç  sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.
 
Buna göre, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri  veya yetkilisinin 27 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığın il  veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle şahsen müracaat etmesi gerekiyor.
 
  
 

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