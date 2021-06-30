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Destek kararı! Sınır değişti, yükseltildi, faiz ve...

Destek kararı! Sınır değişti, yükseltildi, faiz ve... Devlet destekleri artarak devam ediyor. Sınır değişti. 50 milyon TL'den 75 milyona çıktı. İşte detaylar...
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