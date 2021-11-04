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Destek kararı! Gençlere, kadınlara, iş arayanlara, küçük işletmelere, yöresel ürün satanlara...
Yeni destek kararı alındı. Milyonlarca kişiye güzel haber! 14.5 milyar liralık destek geliyor. Refahın Türkiye'nin dört bir yanına dengeli yayılması ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ulusal-bölgesel stratejik yol haritasını hazırladı. Bununla beraber küçük işletmelerin desteklenmesi, kırsal kesimin kalkınması, sosyal imkanlara ulaşamayanlar, gençlere, kadınlara fırsat yaratılması amacıyla destek programlarına 3 yıllık dönemde 14.5 milyar lira aktarılacağı bildirildi.