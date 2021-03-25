25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 1.14 EURO 9,4480 0.68
USD 7,9520 0.40 ALTIN 443,320 0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Destek açıklaması! Resmen duyuruldu, bugünden itibaren...

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 9:46 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 10:45

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Bakan Varak duyurdu. Bugünden itibaren başlıyor. Ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz." ifadesini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor." dedi.
 
Varank, "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız." diye konuştu.
 
Bakan Varank, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

varank sanai üretim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.