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Desteği al, işini kur! Binlerce kişi yararlandı

03 Aralık 2020 Perşembe - 8:12 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 8:17

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Kendi işini kurmak isteyenler için önemli fırsat. Bugüne kadar 15 bin kişi yararlandı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, online girişimcilik eğitimlerinin İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacağını belirterek "Ülkemizde yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin, Türk cumhuriyetlerin, Afrika'daki ülkelerin ve işbirliği yaptığımız diğer ülkelerin talepleri doğrultusunda girişimcilik eğitimlerinin yurt dışına açılmasının da önünü açmış olacağız" dedi.


KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, online girişimcilik eğitimlerinin İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacağını belirterek "Ülkemizde yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin, Türk cumhuriyetlerin, Afrika'daki ülkelerin ve işbirliği yaptığımız diğer ülkelerin talepleri doğrultusunda girişimcilik eğitimlerinin yurt dışına açılmasının da önünü açmış olacağız" dedi. Online girişimcilik eğitim programından sadece geçtiğimiz yıl 110 binin üzerinde girişimci adayının yararlandığını anlatan Uzkurt, "Bunların önemli bir kısmı da sertifikalarını alarak KOSGEB'den girişimcilik desteği almaya hak kazandı. 15 binin üzerinde girişimci adayımız KOSGEB desteğiyle işini kurdu" diye konuştu. KOSGEB ile Anadolu Üniversitesi arasında KOSGEB'in online girişimcilik eğitimi platformu olan KOSGEB e-Akademi'deki içeriklerin İngilizce ve Arapça olarak hazırlanmasına ilişkin sözleşme imzalandı. (Takvim)

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