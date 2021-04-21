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Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte Derya Yanık'ın hayatı

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 7:57 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 7:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Peki Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine  Derya Yanık getirildi.  
 
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öz geçmişi
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin  Kadirli ilçesinde doğdu.  İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu  Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden  mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti  İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları  arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti  Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük  Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.
 
  
 

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