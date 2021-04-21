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Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte Derya Yanık'ın hayatı

Derya Yanık kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte Derya Yanık'ın hayatı