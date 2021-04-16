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Derya Uluğ'un görüntüsü korkuttu!

16 Nisan 2021 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 16:48

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokalleri arasında yerini alan başarılı şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikaye bölümünden morarmış dizlerini paylaştı. Hayranlarını korkuttu


Derya Uluğ, sosyal medya hesabından morarmış dizlerinin fotoğrafını paylaşarak sevenlerini korkuttu. Uluğ'un dans ettiği için dizlerinin morardığını öğrenen takipçileri derin bir nefes aldı.
 
Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Derya Uluğ, YouTube kanalında yeni videolarını paylaşmaya devam ediyor.
 
 
Parçalarını akustik olarak seslendiren Uluğ, sevenlerinin yüreğine dokunurken Instagram'ı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Dans ettiği anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Derya Uluğ, hocası Zafer Tunç'u etiketleyerek 'Dizler gitmiş olabilir ama değdi mi değdi' notunu düştü.
 
 
 
Daha sonra moraran dizlerini takipçileri ile paylaşan Uluğ, 'Eser sahibi' yazarak yeniden Tunç'u etiketledi.
 
 
 

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