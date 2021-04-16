Derya Uluğ'un görüntüsü korkuttu!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokalleri arasında yerini alan başarılı şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikaye bölümünden morarmış dizlerini paylaştı. Hayranlarını korkuttu

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından morarmış dizlerinin fotoğrafını paylaşarak sevenlerini korkuttu. Uluğ'un dans ettiği için dizlerinin morardığını öğrenen takipçileri derin bir nefes aldı.