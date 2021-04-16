Derya Uluğ'un görüntüsü korkuttu!

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından morarmış dizlerinin fotoğrafını paylaşarak sevenlerini korkuttu. Uluğ'un dans ettiği için dizlerinin morardığını öğrenen takipçileri derin bir nefes aldı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Derya Uluğ, YouTube kanalında yeni videolarını paylaşmaya devam ediyor.
Parçalarını akustik olarak seslendiren Uluğ, sevenlerinin yüreğine dokunurken Instagram'ı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Dans ettiği anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Derya Uluğ, hocası Zafer Tunç'u etiketleyerek 'Dizler gitmiş olabilir ama değdi mi değdi' notunu düştü.
Daha sonra moraran dizlerini takipçileri ile paylaşan Uluğ, 'Eser sahibi' yazarak yeniden Tunç'u etiketledi.