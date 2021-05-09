Derya Uluğ hastalığı ile ilgili konuştu! '39 kiloya düştüm'

Uluğ, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye samimi açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj...

Seninki için bir günde gelen şöhret diyebilir miyiz?

‘Okyanus’ şarkısı bir gecede patladı, benim hikâyem de öyle görünüyor. Ama onun öncesinde, yılların eğitimi ve sahne tecrübesi var. 16 yaşımdan beri sahnedeyim. Küçük yaşlardan itibaren çok bedel ödediğimi düşünüyorum.

Ne gibi bedeller?

Kadın şarkıcıların yaşadığına benzer birçok şey... Gündüzleri okulda talebe bir çocukken geceleri bir genç kız olup sahneye çıkıyordum. Gün içinde iki ayrı insan olmak çok zordu. İki sene hiç uyumadım neredeyse. Sınavlara yollarda çalışıyordum. Bir çocuk için çok çarpıcıydı.

AĞLADIĞIM ÇOK GÜN OLDU

Maddiyat için mi sahneye çıkmaya başladın?

Sekiz yaşında müzik derslerine başladım, nota öğrendim. 11 yaşında keman çalıyordum. Ayna karşısında şarkı söylüyordum hep. Lisede arkadaşlarımdan birinin babası müzisyendi, ondan teklif geldi. Annem “Her gittiğin sahnede yanında ben de olursam kabul ederim” dedi. 19 yaşıma kadar da hep yanımdaydı. İyi ki... O yaşta beni birçok şeyden korumuştur.

İlk şarkın ‘Okyanus’ 160 milyon izlendi. Milyonlarca kez tıklanan başka kliplerin de oldu. Sokakta yürüyemeyecek duruma geldin mi?

Piyasaya çıktığım zamanlarda televizyon programları neredeyse kalkmıştı. O yüzden ekrana çıkmadım. Şarkım ve ismim yüzümün önündeydi. İnsanlar yüzümü çok tanımıyor, ismimi biliyordu. Bir yerde kimliğimi gösterdiğimde ismimi görüp şaşırıyorlardı. Ama ‘Canavar’ şarkısından sonra tanınmaya başladım.

Yıldızın parlayıp şarkıların çok dinlendikçe nasıl bir rekabet ortamıyla karşılaştın?

Başlarda herkes iyi olanın yanında oluyor. Birçok sanatçı bana destek verdi. Ama bir yerden sonra, tehlike olarak görünce diş göstermeye başladılar. Rekabeti hissettim. Yapımcım Samsun Demir bana “Bu ülkede star olmak için sinirlerinin demir gibi sağlam olması lazım. Bunu yönetebilirsen olursun” demişti. Soğukkanlı olmamın da bana kattıklarıyla çelik gibi sinirlere sahip oldum. Zaten yapım gereği hemen alevlenmem. Sessiz kalmak çok zor ama mühim bir şey.